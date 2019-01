Filipinas. Duterte visita local do duplo atentado em catedral católica que matou pelo menos 20 pessoas

O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, visita esta segunda-feira a ilha de Jolo, onde um duplo atentado numa catedral católica matou no domingo pelo menos 20 pessoas e provocou mais de uma centena de feridos.

Os ataques foram reivindicados pelo Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, que, em comunicado, referiu que dois homens suicidas explodiram duas bombas no interior da catedral e no parque de estacionamento.

O duplo atentado aconteceu uma semana depois de mais de dois milhões de filipinos da comunidade de maioria muçulmana no sul do país, onde se situa a ilha de Jolo, terem sido chamados a votar num referendo. A consulta destinava-se a tornar aquela região mais autónoma como solução para acabar com cinco décadas de conflito.

“As forças armadas esmagarão estes criminosos ímpios”

O chefe da polícia das Filipinas, Oscar Albayalde, informou que o suspeito dos ataques é irmão de Surakah Ingog, líder – já morto – do grupo Abu Sayyaf, que jurou fidelidade ao Daesh. O suspeito, que é identificado como Kamah e continua a monte, aparece em imagens de câmaras de segurança, perto da igreja, pouco antes dos ataques.

Ainda segundo a polícia, foram usados cerca de dois quilos de explosivos no atentado. A primeira explosão ocorreu no interior da catedral. A segunda foi no exterior, tendo a bomba sido detonada quando as forças de segurança já tinham acorrido ao local.

As explosões mataram pelo menos 15 civis e cinco soldados, havendo mais de 110 feridos, de acordo com as autoridades.

“Os inimigos do Estado ousaram desafiar a capacidade do Governo de garantir a segurança dos cidadãos naquela região. As forças armadas das Filipinas estarão à altura do desafio e esmagarão estes criminosos ímpios”, afirmou Salvador Panelo, porta-voz de Duterte.