Comandante do avião que caiu no Nepal teve uma “crise de ansiedade” antes da queda

Tudo indica que o comandante do avião que caiu em março do ano passado no aeroporto de Katmandu, com 71 pessoas a bordo, teve “uma crise de ansiedade” antes da queda da aeronave, concluíram os investigadores responsáveis por elaborar um relatório sobre as causas do acidente.

Segundo os mesmos investigadores, o comandante perdeu a noção do que estava a acontecer à sua volta e não conseguiu reagir de forma adequada à situação. O avião que pilotava, da companhia aérea US-Bangla, caiu ao chegar ao aeroporto da capital do Nepal e morreram 51 pessoas.

“O piloto achou que, ao executar algumas manobras, conseguia aterrar. Mas não conseguia”, referiu à agência Reuters um dos investigadores que assina o relatório e que integra a comissão formada para apurar as causas do incidente. Segundo Buddhisagar Lamichhane, o comandante de voo estava “sob stress” e “perturbado emocionalmente porque sentiu que uma colega de trabalho que não estava a bordo do avião estava a colocar em causa a sua reputação”.

“Isto, juntamente com a incapacidade de uma parte da tripulação em seguir os procedimentos de segurança numa fase crítica do voo, contribuíram para a perda da consciência sobre a situação”, refere o relatório. E ao perder a consciência sobre a situação, acrescenta o documento, o comandante perdeu de vista a pista e fez seguir o avião numa direção que não era a correta — aproximando-se a baixa altitude de terrenos montanhosos — o que viria a revelar-se fatal. “Quando finalmente perceberam onde é que estava a pista, já estavam a voar muito baixo e não alinhados com a pista.” O avião aterrou com brusquidão e começou de imediato a arder. Ambos os pilotos morreram. A US-Bangla deverá divulgar um comunicado oficial ainda esta segunda-feira, pelo final da tarde, diz a Reuters.

O comandante do voo, de 52 anos, foi obrigado em 1993 a abandonar a Força Aérea do Bangladesh devido a uma depressão mas mais tarde foi declarado apto a pilotar aviões civis, indica ainda o relatório, segundo o qual não havia indícios recentes de que o comandante se encontrasse de novo com uma doença mental. Durante o voo, terá fumado e “tido conversas pouco profissionais mesmo quando a situação já estava em fase crítica”. Ao seu lado, tinha uma mulher piloto de 25 anos com apenas 390 horas de voo que nunca aterrara em Catmandu, ao contrário do que um porta-voz da companhia aérea havia dito inicialmente.

O relatório deixa ainda algumas recomendações, nomeadamente que a US-Bangla faça uma gestão adequada dos seus recursos em termos de tripulação e implemente um mecanismo para monitorizar e avaliar o estado dos seus trabalhadores no que diz respeito ao seu crescimento profissional e pessoal, e a eventuais problemas de saúde mental. No ano passado, a Comissão Europeia adotou novas regras neste sentido, exigindo que os pilotos sejam submetidos a testes psicológicos antes de serem contratados.