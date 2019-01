Apenas homens foram distinguidos no Dubai com prémios de promoção da igualdade de género

Apresentados como “um grande esforço” para promover a igualdade de género no país, o Governo dos Emirados Árabes Unidos distinguiu este domingo as personalidades vencedoras dos prémios Índice de Equilíbrio de Género 2018: nada menos que três, mas todos eles homens, homenageados pelos esforços desenvolvidos em favor da promoção do equilíbrio entre homens e mulheres.

De acordo com as notícias publicadas, apenas uma mulher foi referida durante a cerimónia. Sheikha Manal bint Mohammed bin Rashid al-Maktoum foi aplaudida por executar “projetos excecionais que ajudaram a atingir as metas da nação em matéria de equilíbrio de género”, mas não teve direito a um prémio oficial.

Membro da família real, Sheikha Manal é também casada com o vice-primeiro-ministro Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan.

Os prémios prestaram homenagem a três personalidades ou departamentos cujo trabalho contribuiu para a promoção da igualdade de género. Um premiou a pessoa que melhor a defendeu, outro distinguiu a melhor iniciativa num local de trabalho e o terceiro destacou o departamento governamental que mais fez para favorecer o equilíbrio de género.

A distinção exclusiva de homens não deixou de ser notada, particularmente depois de as fotos da entrega dos prémios serem partilhadas nas redes sociais, com os premiados a posarem ao lado do líder dos Emirados Árabes Unidos, xeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum.