Anónima pede informações a polícia e colegas fazem apelo no Instagram: “O seu sorriso encantou-o”

A iniciativa está a ser criticada por muitas mulheres, algumas das quais dizem ter sido perseguidas por agentes a quem facultaram dados pessoais

Um polícia de Berlim ficou de tal modo encantado com uma mulher que o abordou de passagem no metro que não conseguiu deixar de pensar nela. E, com uma daquelas esperanças que ou resulta em nada (o mais provável) ou tem um desenlace extremamente romântico, resolveu usar a conta da polícia no Instagram para tentar retomar contacto.

Diz o post em questão: "Por favor contacte-nos. Você estava na estação de metro Halleschen Tor ontem às 16h40 e pediu informações ao nosso colega. O seu sorriso encantou-o. Se foi você, por favor identifique-se. O nosso colega não consegue tirá-la da cabeça. Ele estava de uniforme. Você despediu-se com um sorriso. Agora ele está à sua procura e nós estamos a ajudar".

O post foi imediatamente objeto de acesas críticas. Um agente da polícia a usar a conta oficial para ir atrás de uma mulher? Não será assédio ou 'stalking' (perseguição)? Mulheres surgiram logo a contar histórias de polícias que as perseguiram durante meses, aproveitando os dados delas que tinham obtido no trabalho, por exemplo, quando lhes passaram uma multa.

Respondendo às críticas, um porta-voz da polícia explicou: "O post não tem imagens nem nomes, a mulher é completamente livre de responder. Não há pressão, só uma oferta, e algo muito belo - a oportunidade de um grande amor. É para isso que existem as redes sociais". O superintendente da polícia, por sua vez, disse que basta comparar a situação com o verdadeiro stalking para perceber imediatamente a diferença.

Entretanto, quem ainda parece não ter dito nada é a mulher procurada. Procurada pela polícia, mas neste caso ao que parece por bons motivos, independentemente do método.