81% dos venezuelanos querem que Maduro deixe a presidência

A esmagadora maioria dos venezuelanos querem que Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, abandone o cargo e que sejam realizadas novas eleições no país, segundo um inquérito realizado recentemente pela empresa de sondagens Mitofsky.

Em concreto, são 81% aqueles que desejam a saída de Maduro e 84,3% os que querem novas eleições. 14,5% preferem que Maduro fique no cargo e 3,9% dos inquiridos não sabem ou não responderam.

De acordo com a mesma sondagem, é Juan Guaidó, o líder do Parlamento venezuelano que assumiu interinamente o cargo de Presidente na semana passada, quem tem maior popularidade junto dos inquiridos — 74,4% disseram ter “boa opinião” sobre ele — seguido de três outros opositores ao regime: María Corina Machado, do partido Vente Venezuela (55,6%), Leopoldo López, do Vontad Popular (46,9%), e Lilian Tintori, ativista dos direitos humanos e mulher de López (37,6%). Maduro e Diosdado Cabello, presidente da Assembleia Constituinte, aparecem no fim da lista de preferências, tendo 80,9% e 82,3% dos inquiridos dito, respetivamente, que têm “má opinião” sobre eles.

Foi perguntado também aos inquiridos que opinião têm sobre o antigo regime de Hugo Chávez, ao que 47,7% responderam de forma negativa (“opinião má” ou “muito má”) e 25,6% responderam de forma positiva (opinião “muito boa” ou “boa”). E 79,2% dos inquiridos responsabilizam Nicolás Maduro pela atual crise do país (10,5% acreditam que a culpa é do Presidente norte-americano Donald Trump).

A sondagem também permitiu perceber que são muitos os venezuelanos — nove em cada dez, aliás — que temem que se gere mais violência e que os preços aumentem devido ao conflito político que se instalou desde que Juan Guaidó se assumiu como presidente interino da Venezuela com o consentimento de países como os Estados Unidos, o Brasil, o Canadá, a Colômbia e a Argentina.