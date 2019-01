Risco de rutura de outra barragem força mais de 24 mil pessoas a abandonarem as casas

Cerca de 24 mil pessoas estão a ser evacuadas pelo bombeiros das áreas em risco em Brumadinho, Minas Gerais, onde os trabalhos de resgate foram temporariamente interrompidos este domingo devido ao risco de colapso de uma outra barragem. A infraestrutura em causa é a da mina de Cónego do Feijão, conhecida como Barragem VI e é também propriedade da Vale, a maior produtora e exportadora de ferro do mundo.

O Parque da Cachoeira, Pires e Bairro Novo Progresso são algumas das zonas em risco. “As áreas para onde as comunidades estão sendo levadas são as áreas previstas no plano de ação de emergência da barragem. O Corpo de Bombeiros permanece com todas as aeronaves de prontidão, para se for necessário deslocar equipes ou mesmo realizar ações de resgate e salvamento”, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara, citado pela Agência Brasil. Ainda de acordo com Aihara, a barragem 6 tem de 3 a 4 milhões de metros cúbicos de água e é usada como apoio às operações da mina.

O colapso da barragem 1 da Mina Córrego do Feijão, da Vale, aconteceu na tarde de sexta-feira e a vaga de lamas e detritos destruiu várias casas da região bem com muitos dos edifícios da Vale. Até agora, foram contabilizados pelo menos 37 mortos, 81 desaalojados e 23 feridos internados em hospitais, segundo os bombeiros. A empresa mineradora divulgou este domingo uma lista com mais de 250 nomes de funcionários com os quais ainda não conseguiu contactar.

A Vale é também a proprietária da barragem de Mariana que colapsou há cerca de três anos e provocou 19 mortos, no que era até agora considerado o pior crime ambiental da história do Brasil. Desde essa altura, a maior produtora de ferro do mundo disse ter tomado as devidas precauções para evitar novos acidentes. Porém, no início de dezembro, a Câmara de Atividades Minerárias, órgão da Secretaria do Meio Ambiente de Minas Gerais, aprovou por 8 votos a favor, um contra e a abstenção do Instituto do Ambiente (Ibama) a continuidade das minas da Jangada e do Córrego do Feijão. Na altura, a câmara não aceitou nenhuma das reclamações apresentadas pelos moradores das áreas abrangidas pelas barragens.