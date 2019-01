O momento atual é “quase mágico”: Guaidó não acredita num conflito armado na Venezuela

Numa das suas primeiras entrevistas depois de ser ter autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó afastou os receios de um conflito armado no seu país, segundo afirmou ao jornal britânico "The Guardian", considerando que o momento atual é "quase mágico" na luta pela democracia.

"A frustração transformou-se em esperança. As pessoas estão a atrever-se a sonhar novamente. Acordámos de um pesadelo para agora ter novos sonhos, seja sobre o futuro, sobre o nosso país, e não sobre o que fomos mas aquilo que poderemos vir a ser", disse ao jornal britânico.

Guaidó considera que uma combinação entre o apoio internacional, a unidade da oposição e um apoio revigorado da população resultaram num momento único "para deixar para trás o caos".

Juan Guaidó, 35 anos, presidente da Assembleia Nacional da Venezuela e líder da oposição, tomou a iniciativa de se autoproclamar presidente interino da Venezuela, sobrepondo-se a Nicolás Maduro. Reconhecendo que o apoio internacional tem vindo a aumentar, Guaidó admite que para tirar Nicolás Maduro do lugar ainda lhe falta o apoio militar, embora acredite que esteja a "emergir". " Mas ainda temos de consolidar esses ganhos de maneira a estarmos verdadeiramente capazes de executar este processo, que irá conduzir-nos para um governo de transição e, por fim, a novas eleições", afirmou ao "Guardian".

Quanto aos receios de um conflito interno, Guaidó não acredita que "chegue a esse ponto". "A ideia é aumentar a pressão", refere. "Todos sabemos que a situação é extrema, mas apesar disso eu tenho sido encorajado. Tem sido muito bom ver uma esperança renovada."

Ainda na entrevista, o autoproclamado presidente interino conta que tem recebido telefonemas de amigos de infância que deixaram a Venezuela mas que voltam a ter esperança de voltar. "Dizem-me que usarão tudo o que aprenderam a viver fora para reconstruir o país."

Guaidó estabelece como prioridade dar resposta à crise humanitária, assim como recuperar a Petróleos de Venezuela, que considera "em estado de emergência" e cuja produção se perdeu durante a atual presidência de Maduro. Marcar eleições livres "logo que possível" e libertar os presos políticos são os passos seguintes à saída de Maduro, afirma. "Isto leva tempo mas temos de resolver estas questões no mais curto período de tempo."

Um futuro ainda dependente de Maduro

Como refere o jornal britânico, algumas críticas têm sido feitas devido ao apoio recolhido tanto junto de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, como do homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro. Guaidó tem também o apoio da União Europeia. Os governos de Espanha, França, Alemanha, Holanda, Portugal e Reino Unido deram um prazo de oito dias a Maduro para convocar eleições na Venezuela. Caso não o faça, reconhecerão o líder parlamentar Juan Guaidó como presidente interino.

A Venezuela veio depois rejeitar realizar eleições como pediu a União Europeia. Perante o Conselho de Segurança, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Jorge Arreaza, foi claro na resposta aos países europeus: "A Europa dá-nos oito dias de quê? (...) De onde tiraram a ideia que podem dar-nos ultimatos?". Arreaza criticou os Estados Unidos no Conselho de Segurança por estarem "na vanguarda" do "golpe de Estado" na Venezuela.

O Secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo pediu este sábado a todos os países para tomarem uma posição em relação à situação na Venezuela. "Agora é tempo para que todas as nações escolham um lado. Sem mais atrasos, nem mais jogos. Ou escolhem ficar do lado das forças da liberdade ou estão de acordo com Maduro e o seu caos".