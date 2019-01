“O desenvolvimento humano é uma medida muito imperfeita”

Desde o início do ano, o principal indicador estatístico das Nações Unidas (ONU) é coordenado por um português. Pedro Conceição, 49 anos, a trabalhar na ONU desde 2001, encara como um “desafio de grande responsabilidade” o cargo de diretor do Relatório do Desenvolvimento Humano, que é publicado todos os anos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Pela frente tem agora a tarefa de rever e atualizar um conceito de desenvolvimento que fará 30 anos em 2020.

O Índice de Desenvolvimento Humano é tido como o indicador de maior prestígio na ONU. Porquê?

Porque mudou a forma de pensar o desenvolvimento e medir o progresso que, nos anos 80, estava muito centrado no crescimento económico. Segundo este conceito, que foi revolucionário em 1990, o que realmente interessa é que as pessoas sejam livres para ter a capacidade de escolher a forma como querem viver. Para isso é importante terem rendimento, de maneira a aceder a bens e serviços, mas há outras condicionantes das suas escolhas ligadas à Educação e Saúde.

Como é calculado este índice?

Através do rendimento, medido pelo PIB per capita, dos anos de escolaridade e da esperança de vida à nascença. O índice é uma medida muito imperfeita para captar o conceito de desenvolvimento humano, mas é mais útil do que olhar só para o crescimento económico ou o nível de rendimento.

Por que razão o considera uma “medida muito imperfeita”?

Porque o conceito de desenvolvimento humano é mais amplo. O índice mede componentes importantes para as pessoas fazerem as suas escolhas, mas há fatores que não estão incorporados.

Faria sentido agregar mais indicadores?

Sim. Vamos fazer uma reflexão profunda sobre o conceito de desenvolvimento humano. A desigualdade e a sustentabilidade ambiental são os dois aspetos que mais nos interessam. Já há indicadores que ajustam o nível de desenvolvimento segundo a desigualdade, penalizando os países muito desiguais, mas queremos aprofundar essa análise. E a sustentabilidade ambiental, que era menos reconhecida em 1990, agora é uma parte central nos objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável. Vamos explorar estes aspetos especialmente em 2020, quando se celebram os 30 anos deste relatório.

Então o que muda em 2019?

Não prevejo que o índice seja alterado este ano. Vamos apenas pôr mais ênfase na desigualdade. Em 2020 talvez já haja alterações, fruto da reflexão entretanto feita e acrescentando a sustentabilidade ambiental. O relatório tem proposto indicadores complementares e até há países, sobretudo os que têm elevados níveis de desenvolvimento, que dão mais atenção ao indicador de igualdade de género do que ao de desenvolvimento humano.

Mudar de diretor também teve como objetivo essa atualização?

Exatamente. Quer-se agora uma reflexão mais profunda, fruto da coincidência de serem os 30 anos do índice e de vivermos um ponto de viragem na conceção de desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável é um desafio universal e já não é só relevante para os países em desenvolvimento, como se acreditava nos anos 90 e ainda em 2000.

Portugal subiu 25% neste índice desde 1990. O investimento tem sido suficiente?

Não há uma métrica que permita saber se foi ou não suficiente. Tem havido uma melhoria assinalável das condições de vida em Portugal desde 1990, assim como a criação e fortalecimento de instituições de apoio à população em anos menos bons. Em todos os países que registaram níveis de progresso como os de Portugal há uma combinação das três componentes do indicador: rendimento, Educação e Saúde. Mas o índice de desenvolvimento humano não é uma boa medida para os ciclos económicos. Se há uma recessão ou desaceleração da economia, os indicadores ligados à educação e à saúde são afetados a longo prazo e não imediatamente. Portanto, o que o índice mede é a evolução do rendimento e a melhoria das condições de vida, refletindo os investimentos públicos e das famílias que vão sendo feitos ao longo de muitos anos.

E a que evolução tem assistido a nível mundial?

O que mais nos preocupa são os países e segmentos da população que vão ficando para trás ou que não têm as políticas e instituições para dar resposta a choques económicos. Mesmo as economias emergentes acabam por ter grandes problemas de desigualdade e uma parte da população na pobreza ou em situação muito vulnerável. Em muitas zonas do mundo, quando há uma forte desaceleração económica, as despesas levam as famílias a entrar na pobreza ou a tirar as crianças da escola para lhes pedir que trabalhem. Esses processos têm efeitos negativos no desenvolvimento humano a longo prazo. E o que queremos é fazer o máximo possível para que ninguém seja deixado para trás.

CARREIRA NA ONU

Licenciado em Economia e Física, e doutorado em Políticas Públicas, Pedro Conceição entrou em 2001 no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Focou-se no financiamento do desenvolvimento e, entre outros cargos, foi economista-chefe no gabinete do PNUD em África