Mala roubada a Mugabe tinha um milhão de dólares

Quatro pessoas, incluindo uma parente do ex-presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, acabam de ser acusadas de lhe ter roubado dinheiro que ele tinha numa mala deixado numa sua propriedade. Oficialmente, a acusação fala em 150 mil dólares (131,58 mil euros), mas Mugabe diz que havia muito mais lá dentro, segundo o relato do jornal Herald.

Foi em 2016 que o então presidente levou a mala para a sua residência em Zvimba. Entregue a Constance Mugabe, uma parente dele que tomava conta da propriedade, a mala teria cerca de um milhão de dólares (0,88 milhões de euros). Quando foi afastado do poder, Mugabe quis a mala de volta. Constance disse não saber do seu paradeiro, e quando a mala foi encontrada só lá havia 78 mil dólares.

Constance Mugabe não tinha explicação para a falta do resto. Encontrados os alegados culpados - três empregados de limpeza- a procuradoria diz que gastaram o dinheiro em casas, carros e gado (porcos e vacas, por exemplo). Na acusação surgem discriminadas várias das despesas.

O que ainda ninguém parece ter explicado, pelo menos nas notícias das agências internacionais, é o que é que o ex-presidente fazia com um milhão de dólares numa mala. Quando abandonou a presidência após 37 anos no poder, Mugabe deixou o país em colapso económico. O seu sucessor enfrenta neste momento protestos populares maciços por causa de dificuldades que já vêm de há muito.