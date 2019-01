“Temo que o Brasil invoque o direito de ingerência na Venezuela”

Fernando Haddad perdeu as eleições presidenciais para Jair Bolsonaro, mas conquistou 47 milhões de votos, que agora quer colocar a serviço do Partido dos Trabalhadores (PT, esquerda). Depois de ter estado com Bernie Sanders e Yanis Varoufakis, nos EUA, esta semana veio à Europa com a missão de construir uma frente solidária de líderes da esquerda para refrear o que diz ser uma “onda conservadora nacionalista e ameaçadora”. Em Madrid, deixou-se fotografar com com o ex-primeiro-ministro, Zapatero, e o atual, Pedro Sánchez. Em Portugal foi mais discreto mas, acompanhado por Tarso Genro, ex-presidente do PT e antigo ministro da Justiça de Lula da Silva, conversou durante duas horas com o primeiro-ministro, António Costa, e com Carlos César, presidente do PS.

No Largo do Rato, analisaram temas como a situação europeia, os preconceitos de Bolsonaro contra a UE, as relações luso-brasileiras ou o programa económico do Governo português. “A forma como a ‘geringonça’ rompeu com a ortodoxia económica de Bruxelas e retomou a algo esquecida coesão social é de grande interesse para criar uma frente política no Brasil. O modelo português pode servir de referência para um futuro Governo no Brasil”, explicou Genro ao Expresso, já Haddad tinha apanhado o avião para comemorar os seus 56 anos, feitos ontem.