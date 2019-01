“Se desistirmos dos valores desistimos das nossas almas”

“Acha que os portugueses se interessam pelo tratado?”. É o representante da Alemanha em Portugal quem faz a primeira pergunta na entrevista conjunta ao Expresso com o embaixador de França. O foco é o Tratado de Aachen/Aix-la-Chapelle, assinado na véspera, 22 de janeiro, na cidade que várias vezes mudou de bandeira e onde nasceu a Europa, sob Carlos Magno.

Christof Weil, veterano da diplomacia com profundo conhecimento do Leste da Europa, não quer ver subestimada a importância da “renovação de votos” do par França-Alemanha. Tal como o representante de França, Jean-Michel Casa, para quem permanece inestimável a precedência do Tratado do Eliseu, assinado em 1963 por Charles de Gaulle e Konrad Adenauer, sobre este que foi firmado por Emmanuel Macron e Angela Merkel.