“Noite amarela” de tensão em Paris: luso-francês gravemente ferido

É mais um sábado “normal” (o décimo primeiro consecutivo) de confrontos em Paris e outras cidades francesas, depois do início do movimento dos “coletes”, a 17 de novembro de 2018.

Os confrontos semanais aos sábados já nem quase são notícia de destaque em França. Mesmo os jornalistas franceses já se habituaram aos confrontos, apesar de eles perturbarem fortemente a vida dos franceses e o poder político francês.

“Confrontos, algumas dezenas de feridos e de detidos, incêndios de barricadas, este sábado verificaram-se menos incidentes do que há uma semana”, repetem, com algum fastio, os pivots dos noticiários.

Todos os sábados há feridos e presos e já foram mesmo contabilizados dez mortos (em acidentes ligados às manifestações), bem como mais de 2500 feridos (uma pequena parte são agentes policiais), desde o início da revolta. Centenas de pessoas foram detidas desde há mais de dois meses, mas o protesto continua, radical, apesar de o presidente Emmanuel Macron ter recentemente lançado um “Grande Debate Nacional” com “democracia participativa”.

Neste sábado verificam-se de novo confrontos graves em Paris e noutras cidades desde o meio da tarde. Ao cair da noite, a situação estava muito complicada, designadamente na praça da República, para onde tinha sido convocada uma “noite amarela”, uma vigília, por uma das fações mais radicais dos “coletes amarelos” e na qual milita o franco-português que ficou este sábado de tarde gravemente ferido num olho.

Jérôme Rodrigues, filho de um português natural de Coimbra e de uma francesa, trabalhou no comércio e disse recentemente a um jornal da comunidade portuguesa em França (“Lusojornal”) que estava a tentar “reconverter-se” em canalizador. Tem sido uma das caras conhecidas dos “coletes amarelos” nos media franceses e é considerado próximo de Éric Drouet, um dos líderes do movimento. As fotos dele, ferido, estão a ser divulgadas com algum destaque em França.