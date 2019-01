Estados Unidos exortam países a “escolher um dos lados” na Venezuela

O Secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo pediu este sábado a todos os países para tomarem uma posição em relação à situação na Venezuela. "Agora é tempo para que todas as nações escolham um lado. Sem mais atrasos, nem mais jogos. Ou escolhem ficar do lado das forças da liberdade ou estão de acordo com Maduro e o seu caos", afirmou este sábado, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. "Pedimos a todos os membros do Conselho de Segurança para apoiarem a transição democrática na Venezuela e o papel do presidente Guaido nessa mudança."

Mike Pompeo exortou ainda todos os países a suspenderem as transações financeiras com o regime venezuelano de Nicolás Maduro, segundo afirmou em declarações aos jornalistas à margem da reunião do Conselho de Segurança.

Os países que reconhecerem a legitimidade de Juan Guaidó de dirigir a Venezuela devem "desconectar os seus sistemas financeiros com o regime de Maduro e permitir que os ativos pertencentes ao povo venezuelano sejam canalizados para os gestores legítimos desse Estado", afirmou o chefe da diplomacia norte-americana, após abandonar a reunião, sem assistir à tomada de palavra do seu homólogo venezuelano, Jorge Arreza, também presente na reunião.

"Não testem a nossa determinação", disse também o chefe da diplomacia norte-americana, ao comentar a intenção do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de expulsar os diplomatas dos Estados Unidos do país. Para Pompeo, Nicolás Maduro dirige um "Estado mafioso ilegítimo".

A Rússia começou por tentar bloquear a reunião do Conselho de Segurança sobre a situação na Venezuela, que decorre em Nova Iorque. O embaixador da Rússia nas Nações Unidas, Vassily Nebenzia, acusou "os Estados Unidos e os seus aliados de quererem depor o Presidente" da Venezuela, negando ao Conselho de Segurança o direito de discutir a situação no país.

O diplomata russo denunciou a tentativa de um "golpe de Estado" e defendeu que a crise na Venezuela releva de uma "situação interna".

Na sua resposta, Mike Pompeo sublinhou que "o regime de Nicolás Maduro reprime o seu povo" há anos. Milhares de venezuelanos fugiram do país, desestabilizando a região, acrescentou.