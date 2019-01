Espanha. Podemos enfraquecer a esquerda

O barco da esquerda política espanhola está a meter água por mais um buraco que ameaça a sua linha de flutuação. Depois do descalabro nas recentes eleições na Andaluzia, onde uma aliança da direita fragmentada — conseguida a reboque de renúncias ideológicas e com o apoio do ascendente e extremista partido Vox —, desalojou do poder o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) após 37 anos de no poder, a inundação vem agora das fileiras do Podemos (P’s, esquerda radical populista).

O partido criado em 2014 acaba de conhecer uma grave cisão: o fundador Íñigo Errejón, outrora o número dois da formação, bateu com a porta e anunciou que se apresentará às eleições regionais de 26 de maio, em Madrid, sob a égide do movimento Mais Madrid, encabeçado pela presidente da Câmara da capital espanhola, Manuela Carmena, e adversário da direção do P’s.

O horizonte de divisão no espectro ideológico da esquerda é a pior notícia para os socialistas, que governam Espanha há menos de um ano. Os dirigentes do PSOE aspiravam a obter nos sufrágios de maio resultados suficientes para formarem alianças e coligações de Governo sólidas.

MUDADOS PELA POLÍTICA

A divisão no P’s produz-se exatamente quando se cumprem cinco anos desde a sua fundação e do resultado surpreendente nas últimas europeias, em 2014. Durante este tempo, o grupo de jovens professores universitários — que conseguiu, então, galvanizar e agitar as consciências de dezenas de milhares de pessoas presentes e acampadas na Porta do Sol, em Madrid, e nas praças de outras capitais espanholas, com um discurso entusiasmante e regenerador — passou de tentar mudar a política tradicional a ver-se radicalmente mudado por essa mesma política.

Lutas de egos, repúdio da hiperliderança que Pablo Iglesias exerce sem a menor piedade e diferenças irredutíveis sobre os posicionamentos estratégicos da formação fizeram com que o retrato do grupo de fundadores do P’s fique ofuscado, sobre um fundo nebuloso de ausências e deserções. Dessa fotografia em que posavam, sorridentes e abraçados, Luis Alegre, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Íñigo Errejón e o próprio Iglesias, já só resta este último. Maculado, também, pelo episódio da compra de uma vivenda por 600 mil euros, logo ele que considerara, pouco antes, que o ministro conservador Luis de Guindos não podia ser membro do Governo por ser dono de uma casa de... 600 mil euros.

O secretário-geral do P’s considera, em privado, que a decisão do seu amigo Errejón de abandonar o partido e avançar para a região de Madrid em lista própria é uma “traição” em toda a linha. Em público, Iglesias oferece os seus melhores votos à nova aventura política. Errejón, que abandonou o lugar de deputado no Parlamento espanhol, sem que ninguém do seu partido lho pedisse formalmente, não admite que tenha deixado o P’s: “Eu não poderia deixar o Podemos, mesmo que quisesse, porque o fundei e o tenho tatuado na pele”.

Para encontrar a origem das divergências é preciso recuar a 2016, quando Iglesias decidiu explorar uma colaboração política com a Esquerda Unida (IU), a coligação que albergava um Partido Comunista espanhol, em franca decadência. A submissão a certos postulados marxistas, apresentados pela IU como condição, não agradou à ala mais pragmática do P’s, encabeçada por Errejón. Sem fazer propriamente uma viragem ideológica ao centro, esta fação considerava que o viveiro de votos onde o partido devia abastecer-se estava longe dos extremismos que deram voz às concentrações de indignados nas praças espanholas.

As teses de Errejón, que desde então andou a funcionar como um verso solto dentro do P’s, tiveram confirmação nas recentes eleições andaluzas, onde o terceiro braço da formação (adeptos de Iglesias, Errejón e anticapitalistas), sob o nome Adiante Andaluzia, obteve uns resultados catastróficos, com menos três lugares no parlamento regional e 300 mil votos perdidos.

SÁNCHEZ SEM PARCEIROS

O primeiro-ministro e líder do PSOE, Pedro Sánchez, pergunta com alarme com quem irá pactuar, depois de maio, os governos municipais e regionais de Espanha. Hoje a esquerda está unida em 400 concelhos e dois executivos regionais. E o próprio Governo central socialista existe graças ao apoio de Iglesias à moção de censura que derrubou Mariano Rajoy há sete meses e à sua promessa de manter Sánchez apoiando o Orçamento do Estado.

Não parece plausível o PSOE alcançar acordos, nas regionais e nas não muito distantes eleições legislativas (o prazo é 2020), com formações à sua esquerda, fragmentadas e entregues a lutas fratricidas. O exemplo andaluz de aliança entre o Partido Popular (PP, centro-direita), o Cidadãos (C’s, centro-direita liberal) e o Vox (extrema-direita populista) poderia repetir-se a nível nacional. Não poucos barões regionais socialistas começam a levantar a voz para que não se fechem as portas a possíveis acordos com o C’s, em vez de entregar o poder sem remissão a uma coligação das direitas.