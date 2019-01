“Era uma onda que vinha por cima da outra e um ronco das coisas sendo arrastadas”: 366 pessoas foram salvas, 250 ninguém sabe onde estão

Primeiro veio uma enorme nuvem de poeira e depois uma gigantesca onda de lama que engoliu tudo o que apanhou à frente. A rutura da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, causou um rio de lama e de resíduos minerais, soterrando as instalações da empresa mineira detentora da barragem e destruindo diversas casas.

As autoridades estimam que os trabalhos de resgate durem semanas e, segundo a informação na imprensa brasileira, há ainda cerca de 250 desaparecidos. Para já, a última atualização do Governo de Minas Gerais aponta para 40 mortos, oito deles já identificados, e 366 pessoas resgatadas, das quais 23 ainda estão hospitalizadas.

António Franco Filho, 55 anos, é um deles. É funcionário da empresa mineira Vale e salvou-se agarrado a uma viga de aço, como contou o irmão ao jornal brasileiro "Folha de S. Paulo", acrescentando que outros oito trabalhadores que estavam com ele no local foram arrastados pela lama. No momento do desastre, António Franco estava a trabalhar a cerca de dois quilómetros da barragem. "Foi um verdadeiro milagre o meu irmão ter-se salvado.”

Mayke Ferreira, trabalhador de uma empresa que presta serviços à mineira, estava num dormitório perto da barragem e conseguiu escapar. "Fui acordado por um grande estrondo, seguido de um barulho crescente. Quando saí, vi uma nuvem de poeira gigantesca e uma onda de lama. Era uma onda que vinha por cima da outra e um ronco das coisas sendo arrastadas."

Yuri Edmundo/EPA

O acidente aconteceu perto das 13 horas locais, momento em que parte dos funcionários ainda estava no refeitório em horário de almoço. Maicon Vitor, 22 anos, era um deles. Estava no refeitório da empresa, mas conseguiu salvar-se, apesar de ter deixado para trás a mãe, motorista da mina, como contou ao jornal “O Globo”. “A lama desceu arrastando oficinas, escritórios, o refeitório e tudo o que estava na frente foi embora.”

Hipóteses de encontrar sobreviventes "são mínimas"

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, considerou ser muito difícil resgatar pessoas com vida dos escombros. "A polícia, o corpo de bombeiros e os militares fizeram tudo para salvar os possíveis sobreviventes, mas sabemos que as hipóteses são mínimas e provavelmente apenas encontraremos os corpos."

Antonio Lacerda/EPA

A lama não atingiu Cássia Oliveira Silva, mas passou a poucos metros da sua casa e foi um telefonema de uma vizinha que lhe permitiu escapar. A lama levou-lhe a horta e um pasto onde tinha um cavalo e uma vaca. “A casa ficou de pé, mas tudo em volta agora é barro”, descreve, citada pela “Folha de S. Paulo”.

“Primeiro levantou um poeirão. Depois foi quebrando tudo, fazendo um barulho que entrava pelo ouvido, pelo peito e pela barriga. Fazia tremer tudo, o chão, o capim e a gente.”

WASHINGTON ALVES/EPA

Segundo o mesmo jornal, a tragégia já superou o número de mortos de outro acidente com uma barragem, em 2015, que vitimou 19 pessoas.

A empresa mineira já publicou uma lista de todos os funcionários desaparecidos e as autoridades criaram um email para recolher mais informação. A polícia também tem estado a recolher dados dos desaparecidos através das suas famílias, apontando marcas de nascença, tatuagens e cicatrizes que possam ajudar a identificar os corpos.

"Está todo o mundo desesperado e unindo forças", afirma à "Folha" Adriano Santos, 36 anos, que presenciou a retirada de quatro corpos da lama ao longo da tarde deste sábado. "Eu, algumas pessoas da região e brigadistas começámos a andar por aqui e achámos dois corpos, um de uma mulher, outro de um homem. E acenámos para o helicóptero."