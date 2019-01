Dois presidentes e um destino muito incerto

Este rapazinho devolveu-nos a esperança”, resume Alsira González, que tem mais de 70 anos às costas, mas todos os dias luta “para que os filhos não sigam o caminho dos netos e saiam do país”. “Nem sei como ele é, nunca aparece na televisão. Mas não importa, qualquer coisa é melhor do que Maduro”, acrescenta Brígida, sentada junto ao que resta dos cocos acabados de beber, na frutaria do amigo português Juvenal. Referem-se a Juan Guaidó, deputado de 35 anos e presidente da Assembleia Nacional, que gerou furor ao proclamar-se Presidente da República interino, na quarta-feira.

Guaidó insistiu em que o país “despertou de um pesadelo”, na caraquenha Plaza de Bolívar, onde foi recebido ontem com gritos de “Juan, amigo, o povo está contigo!”. “Ninguém se cansa aqui, ninguém se rende!”, prometeu, após um minuto de silêncio pelos mortos dos últimos dias. Exortando as Forças Armadas a voltarem costas a Nicolás Maduro, que “não protege ninguém, nem na fome, nem na perseguição, nem em nada”, enumerou países e instituições que estão do seu lado. O povo aplaudiu com força a União Europeia, o Parlamento Europeu, a Alemanha e o Reino Unido.