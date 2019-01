Alemanha larga centrais a carvão até 2038

A Alemanha deverá deixar de produzir energia elétrica em centrais a carvão o mais tardar em 2038, defendeu hoje uma comissão nomeada pelo Governo que inclui ambientalistas, industriais, sindicatos e responsáveis governamentais.

Depois de 21 horas seguidas de negociações no Ministério da Economia, a comissão revelou um plano de transição para fontes de energia renováveis em três fases, cuja primeira etapa será a desativação das centrais a carvão mais antigas até 2022.

As recomendações deverão ser transformadas em lei, indicando a progressão para mais eficiência energética, o melhoramento das redes de distribuição e o encerramento progressivo das centrais termoelétricas a carvão, que ainda produzem cerca de um terço da eletricidade na Alemanha.

Nas recomendações continua a orientação de abandono das centrais nucleares, prevendo-se para 2022 o último encerramento deste tipo de instalações.

A comissão reconhece que acabar com o carvão e com o nuclear fará aumentar os preços da eletricidade e recomenda que se criem sistemas de compensação para as famílias e para as empresas.

Até 2030, a Alemanha comprometeu-se a reduzir em 60% as emissões de dióxido de carbono, colocando-as a níveis de 1990.

Em 2032, o progresso do abandono do carvão será avaliado para decidir se a data para o fim pode ser antecipada para 2035.