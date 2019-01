Adiar a saída lança confusão sobre europeias

A confirmar-se que o Reino Unido prolonga a estada além de 29 de março, é preciso resolver a questão da participação dos britânicos nas europeias. Uma ida às urnas dificultaria ainda mais a vida a Theresa May, que, a aguentar-se como primeira-ministra britânica até maio, poderia estar perante uma espécie de segundo referendo sem o ser. E o caos político interno poderia contaminar para a campanha nos restantes 27 países.

A questão de uma eventual participação eleitoral britânica estará já a ser analisada informalmente pelos serviços jurídicos das várias instituições, mas o eurodeputado Pedro Silva Pereira não tem dúvidas: se na data das europeias, o Reino Unido ainda estiver no clube vai ter de ir a votos. “A ideia de chegarmos a maio e o Reino Unido não participar nas eleições — e ser Estado-membro — é uma impossibilidade e um absurdo”, diz ao Expresso. Para o socialista é preciso cumprir os tratados. E não está sozinho.