Ucrânia. Ex-Presidente, exilado na Rússia desde 2014, condenado a 13 anos de prisão por traição

Cinco anos depois de cair da presidência da Ucrânia, a justiça acusou Viktor Yanukovych de traição. O ex-governante, que fugiu para a Rússia no início de 2014, foi condenado a 13 anos de prisão pela invasão russa da Crimeia e por tentar esmagar os protestos na Praça Maidan, em Kiev, conta o “The Guardian”.

A história remonta a novembro de 2013. Uma manifestação estudantil transformou-se numa revolução popular, com o coração na Praça Maidan, em Kiev. O Executivo recuou na assinatura do acordo com a União Europeia e o povo saiu à rua, exigindo a saída de cena do Presidente Yanukovych e do primeiro-ministro Mykola Azarov.

A situação prolongou-se no tempo e deixou sem vida mais de 100 protestantes, muitos deles atingidos por tiros de sniper. Um relato sangrento e cru do que se viveu naquele período está expresso no documentário “Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom” da Netflix.

De acordo com o diário inglês, Yanukovych é acusado de, após ter fugido para a Rússia, ter pedido a Vladimir Putin para enviar tropas para a Ucrânia. A anexação da Crimeia ocorreu poucos meses depois.

Os juízes do distrito de Obolon, em Kiev, acusaram o ex-Presidente de “crime contra a fundação da segurança nacional da Ucrânia”. É improvável que a pena seja cumprida, já que Yanukovych vive em Rostov rodeado de seguranças russos armados.

“Temia pela vida”

No dia 28 de fevereiro de 2014, Viktor Yanukovitch surgiu em público pela primeira vez, explicando que fugiu da Ucrânia porque “temia pela vida”.

Na altura, o governante dizia-se ainda Presidente do país, que acabava de ser tomado por “nacionalistas e fascistas”: “Pretendo continuar a lutar pelo futuro da Ucrânia, contra aqueles que, com medo e terror, estão a tentar ficar com o poder. Ninguém me depôs. Fui obrigado a sair do país devido a ameaças diretas à minha vida e à minha família”.

O então Presidente lamentava que a nova liderança era ilegítima e não representava o país todo. “Quero pedir desculpa em frente a todos, aos veteranos, ao povo ucraniano, porque não tive a força necessária para parar o que está a acontecer agora no país.”