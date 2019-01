Trump manda imprimir as legendas que aparecem por baixo das notícias e comentários na televisão

Donald Trump vive tão obcecado com a televisão que manda os seus subordinados imprimir as legendas que aparecem na parte de baixo do ecrã. Essas legendas, chamadas 'Chyrons' nos EUA, a partir do nome de uma empresa americana que produz grafismos televisivos, são muitas vezes fonte de informação sobre assuntos públicos para ele.

Esta é uma das revelações do livro "Team of Vipers: My Extraordinary 500 Days in the Trump White House" ("Equipa de víboras: os meus 500 extraordinários dias na Casa Branca"), a última obra de um ex-assessor da Casa Branca que decidiu contar as suas memórias. O autor, Cliff Sims, está longe de ser hostil a Trump, ao contrário de alguns dos seus predecessores, mas ainda assim o que conta pode ser embaraçoso.

Ele diz que Trump lhe explicou que as pessoas veem televisão com o som desligado, portanto as legendas são importantes. Mas não é só isso que preocupa o presidente. Segundo reportam o site Axio e a Newsweek, citando Sims, "ele consome TV como o falecido Robert Ebert (um famoso crítico de cinema) deve ter visto filmes. Fazia comentários sobre os cenários, o grafismo, as escolhas de guarda-roupa, a iluminação e praticamente todos os outros componentes de uma emissão".

"Por certo, gostava de ouvir comentadores dizer coisas simpáticas sobre ele ou funcionários da Casa Branca defendê-lo de ataques", continua o relato, "mas tudo acabava por ir ter a que tal parece?".

Não é a primeira vez que informações como estas aparecem na imprensa. Ao longo dos dois últimos anos, várias fontes se têm referido, geralmente em 'off', ao tempo considerável que Trump passa a ver televisão no seu quarto antes de se dirigir para as reuniões do dia, muitas vezes já a meio da manhã.

Há mesmo quem tenha demonstrado que são frequentes as correspondências entre os tweets do Presidente e certas notícias ou comentários ouvidos nos canais televisivos, em especial a Fox News. Mas o livro de Sims talvez seja o primeiro em que alguém com conhecimento direto confirma, em 'on', que Trump recebe dos seus assessores pacotes regulares com impressões em papel de tweets, manchetes de jornais, e os famosos Chyrons.

Numa pequena amostra do ambiente a que alude o título do livro, o próprio Sims chama a Kellyanne Conway, a assessora mais influente de Trump fora do seu círculo familiar, "uma vilã de banda-desenhada que está viva".