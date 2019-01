Trump aprova pausa de três semanas no 'shutdown'

O governo federal dos Estados Unidos vai reabrir durante três semanas enquanto decorrem as negociações no Congresso para um acordo sobre o orçamento, disse esta sexta-feira Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Esta decisão irá permitir a aprovação rápida, por parte do Congresso, de leis que desbloqueiem o financiamento a certos departamentos de Estado; leis essas que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, terá depois que assinar. Trump quer mais de cinco mil milhões para a construção de um muro com o México e os democratas, que controlam a Câmara dos Representantes, não querem aceitar essa condição.

Durante este bloqueio financeiro, várias agências governamentais ficaram com o orçamento congelado, impossibilitando, por exemplo, o pagamento de salários e dificultando o normal funcionamento do Estado. Os aeroportos estão a sofrer com a falta de controladores aéreos e de pessoal de verificação de bagagens, enquanto os parques nacionais não têm recolha de lixo nem pessoal de segurança.

Este é um enorme recuo para um homem que sempre disse que o ‘shutdown’ se iria manter até estar garantido o dinheiro para o muro.

Trump disse que "ouviu de democratas e republicanos suficientes" e que "estão todos dispostos a colocar o partidarismo de lado e a segurança do povo americano em primeiro lugar". Mas a ideia do muro continua bem presente na mente de Trump. "Barreiras, cercas ou uma parede devem ser uma parte importante de qualquer solução", disse Trump que desfilou o seu leque de argumentos já conhecido sobre o perigo que representa a imigração ilegal, isto apesar dos inúmeros especialistas que continuam a dizer que a maioria das pessoas que estão nos Estados Unidos sem documentos chegam por via aérea, ou seja, legalmente, e ficam para lá do seu visto legal.

Os trabalhadores são "patriotas incríveis", disse Trump acrescentando que esses trabalhadores aguentaram tanto tempo porque, em muitos casos, também se preocupam com a “segurança de fronteira”. Os funcionários, garantiu o presidente, terão o seu dinheiro de volta "muito rapidamente".

Nas próximas três semanas, um comité com representantes de ambos os partidos irá discutir como reforçar a segurança na fronteira.