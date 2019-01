Resgate de Julen na reta final. “É uma fase crítica. A montanha manda no nosso trabalho”

Pouco mais de dois metros separam a equipa de resgate e o poço, onde se acredita que estará Julen, o menino de dois anos que caiu num poço em Totálan (Málaga), mas continuam as dificuldades técnicas. A Guardia Civil foi obrigada a abandonar o local no final da manhã para buscar mais explosivos face à “extrema dureza do terreno”, após terem sido realizadas três microdetonações no túnel que está a ser escavado para chegar até à criança.

Segundo o porta-voz da Guardia Civil, Jorge Martín, já foram escavados 1,5 metros dos cerca de 3,8 metros do túnel que permitirá alcançar Julen. Ou seja, faltam apenas 2,3 metros para os mineiros chegarem até o menor. Mas os trabalhos deverão demorar ainda várias horas.

“É uma fase crítica da operação. A montanha manda no nosso trabalho”, afirmou o responsável, citado pelo “El Mundo”, recusando avançar com prazos e reiterando as fortes dificuldades da operação, que já assinala o 13.º dia.

Entretanto, chegou a Totálan um helicóptero da Guardia Civil que será utilizado no caso de haver um acidente durante os trabalhos. Entre os oito mineiros envolvidos no resgate reina a ”confiança” e o “otimismo”, apesar dos riscos da operação. Um deles Lázaro Alves Gutiérrez é filho de um pai português, que morreu em 1995 anos na sequência de uma explosão num poço nas Astúrias, durante extração do carvão, revela o “El Español”.

No local, encontram-se mais de 100 operacionais apoiados por várias máquinas, da Corporação de Bombeiros, Proteção Civil, Equipa de Resgate na Montanha de Álora e Granada, Brigada de Salvamento Mineiro das Astúrias, mergulhadores e especialistas de empresas de engenharia nacionais e internacionais.