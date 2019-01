Rainha pede aos britânicos para encontraram “um consenso”

A Rainha Isabel II fez esta sexta-feira uma declaração pedindo aos britânicos que encontrem "um consenso", numa intervenção vista como uma referência ao debate no Parlamento sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit).

"Na nossa procura por novas respostas nos tempos modernos, eu prefiro os resultados comprovados, gosto de falar com respeito e respeitar os diferentes pontos de vista para se encontrar um consenso e sem nunca esquecer de dar algum espaço”, indicou a Rainha.

"Para mim, essas perspetivas são intemporais e eu recomendo-as a todos", acrescentou a Rainha Elizabeth II, dirigindo-se aos membros da Women's Institute (Instituto da Mulher).

As declarações da Rainha Elizabeth II foram interpretadas no Reino Unido como uma referência às fortes tensões que estão a marcar o debate sobre o Brexit, previsto, se não houver adiamentos para 29 de março.

"Mesmo que as diferenças mais profundas nos separem, tratar os outros com respeito, como um ser humano, é sempre um bom primeiro passo", frisou em dezembro.

Em 15 de janeiro, o parlamento britânico rejeitou o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia negociado pelo Governo de Theresa May com Bruxelas, por 432 votos contra e apenas 202 a favor. Na próxima terça-feira está marcado novo debate e votação.

A pouco mais de dois meses da data prevista para a saída britânica da UE, os deputados da Câmara dos Comuns rejeitaram de forma maciça o acordo de saída, apesar do último apelo feito pela primeira-ministra, imediatamente antes da votação, contra “a incerteza” que a rejeição do texto provocaria.