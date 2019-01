“Ninguém se cansa aqui. Aqui ninguém se rende”. Juan Guaidó discursou em Caracas e pede aos militares que abandonem Maduro

Juan Guaidó, o jovem que se proclamou presidente da Venezuela na quarta-feira em completa revolta contra Nicolás Maduro, esteve a discursar na Plaza de Bolívar, em Caracas, e foi recebido por meio de gritos: “Juan, amigo, o povo está contigo!”

"No dia 23 de janeiro, a Venezuela acordou de um pesadelo", disse Guaidó, que começou com um minuto de silêncio pelos mortos nas últimas horas como parte dos protestos contra Nicolás Maduro. "Ninguém se cansa aqui, ninguém se rende", disse Juan Guaidó . Os participantes entoavam em segundo plano: “Sim, podemos!”, “Sim, podemos!”

O Observatório Venezuelano do Conflito Social (SVCO) informou que as 26 pessoas foram baleados no meio dos confrontos. Segundo os registros, a idade das vítimas - 24 homens e duas mulheres - varia entre 18 e 47 anos.

Falando para as Forças Armadas, que ainda estão no lado do regime, Guaidó disse que "Maduro não protege ninguém, nem na fome, nem na perseguição, nem em nada, aqui é uma possibilidade de pátria”, assegurou pedindo aos militares que desertem.

Lembrando que pelo menos 53 manifestações aconteceram pelo país todo - e muitas mais fora do país - Guaidó disse que o regime pensa que a oposição se vai cansar, “mas nós não nos vamos cansar”. "Eles sequestraram a democracia. Muitos não perceberam o que está a acontecer na Venezuela, estão escondidos no Palácio de Miraflores , " disse o líder da oposição na Praça Bolívar, em Caracas.

Guaidó leu depois uma lista de todos os países e instituições que já estão do lado do seu governo - e o povo reunido aplaudiu com mais força os nomes da União Europeia, do Parlamento Europeu, de Alemanha e do Reino Unido, pesos pesados da diplomacia mundial.

“Em apenas dois dias conseguimos o que eles não conseguiram em seis anos: autorizar a entrada de ajuda humanitária”. Muitos países, disse ainda, estão já em conversações com a Venezuela para enviar ajuda, entre eles a Colômbia e Espanha.

Ao mesmo tempo, Maduro volta a apontar as armas à imprensa estrangeira. "Há um golpe dos meios de comunicação internacional contra a Venezuela", diz ele. O chavista também acusa os Estados Unidos e a Espanha, país que, garante, terá intercedido em favor do golpe de 2002. " A fascista Espanha, a Espanha que despreza a Venezuela”, disse.