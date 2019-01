Maduro pede 20 anos de prisão para quem esteja envolvido em atos de vandalismo

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou esta sexta-feira a oposição de promover violência no país e pediu às autoridades que os cidadãos envolvidos em atos de vandalismo sejam condenados a 20 anos de prisão.

"Já há presos que vão ser julgados e pedi ao procurador-geral (Tareck William Saab) que seja muito cuidadoso na aplicação da máxima pena de 20 anos de prisão a quem for capturado na rua, incendiando, assaltando e fazendo atos de vandalismo, que são pagos em dólares", disse.

Durante uma conferência de imprensa, no palácio presidencial de Miraflores, o Presidente da Venezuela acusou a "direita" venezuelana de promover violência no país e insistiu que os detidos vão ser julgados para que paguem pelas suas ações. "Vamos persegui-los, com a colaboração dos vizinhos, e metê-los na cadeira, para garantir a paz", disse, sublinhando que a paz "tem de triunfar perante a violência".

Segundo Nicolás Maduro, "na noite de 23 de janeiro [dia da grande manifestação de oposição que assinalou a queda da ditadura de Marco Pérez Jiménez] ocorreram atos vândalos, de grupos de assaltantes pagos pela extrema direita, que está dando um golpe de Estado na Venezuela". Maduro explicou que nos protestos um homem foi "queimado vivo" e que outro foi tirado de um camião que ia ser incendiado. Por outro lado, apelou aos seus simpatizantes para rebelião popular contra o que chama golpe de Estado da Direita.

Segundo fontes não oficias, desde 22 de janeiro 27 pessoas morreram na Venezuela, na sequência de protestos antigovernamentais. As autoridades acusam a oposição e as ONG acusam as forças de segurança. Segundo o Foro Penal Venezuelano, entre 21 e 24 de janeiro 369 pessoas foram detidas no âmbito de manifestações da oposição.

Fontes não oficiais dão conta de que quatro estabelecimentos comerciais de portugueses teriam sido alvo de vandalismo e pilhagem.