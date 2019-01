Leyla Güven estava em greve de fome há 79 dias. Tribunal turco ordenou a sua libertação

Um tribunal turco ordenou esta quinta-feira a libertação da deputada curda Leyla Güven, presa há um ano e em greve de fome há 79 dias. A parlamentar continuará, no entanto, a ser monitorizada, disse o tribunal de Diarbaquir.

Güven foi presa em janeiro do ano passado depois de criticar uma operação militar da Turquia em Afrin, uma cidade predominantemente curda no norte da Síria.

Com 55 anos, é deputada do Partido Democrático dos Povos, pró-curdo, e co-líder do Congresso da Sociedade Democrática, uma assembleia de representantes de organizações da sociedade civil, partidos políticos, defensores dos direitos humanos e advogados. O Governo de Ancara acusa aquela assembleia de estar ligada ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), um grupo de militantes curdos que luta contra o Estado turco há mais de três décadas.

Greve de fome por Abdullah Öcalan

A greve de fome de Güven servia essencialmente para exigir o fim das condições de isolamento em que se encontra um dos fundadores do PKK Abdullah Öcalan, que está numa prisão de alta segurança na Turquia desde 1999. Desde 8 de novembro do ano passado, a deputada consumia apenas líquidos com açúcar e sal e um complexo de vitaminas, sofrendo de náuseas, febre, dores de cabeça lancinantes e insónias e apresentando uma pressão arterial instável.

No sábado, milhares de pessoas participaram numa manifestação de apoio a Güven em Diarbaquir. Mais de 250 presos políticos iniciaram também greves de fome por tempo indeterminado em solidariedade.

A notícia da sua libertação não foi acompanhada por mais detalhes, além da informação de que continuará a ser monitorizada, não se sabendo se já se encontra fora da prisão. Na noite de quinta-feira, a sua filha, Sabiha Temizkan, escreveu no Twitter que a mãe iria ser libertada, publicando igualmente uma foto de ambas.