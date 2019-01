Estados Unidos exigem ao Kosovo fim da barreira alfandegária imposta à Sérvia

A embaixada norte-americana em Pristina exigiu nesta sexta-feira o levantamento "imediato" da barreira alfandegária imposta desde novembro aos produtos sérvios e avisou que o Kosovo "deverá enfrentar as consequências" das suas relações com Washington caso não elimine esta medida.

O governo kosovar impõe desde novembro taxas alfandegárias de 100% sobre os produtos importados da Sérvia. A Bósnia-Herzegovina também foi afetada pela decisão, devido ao veto imposto pela sua entidade sérvia (Republika Srpska, RS), ao reconhecimento do Kosovo.

À semelhança da União Europeia, os Estados Unidos pediram a Pristina que renuncie a esta medida, que bloqueia na prática o recomeço das negociações de normalização das relações com Belgrado. A recusa do governo kosovar em anular até ao momento esta medida "vai contra os interesses americanos", refere o comunicado da embaixada em Pristina.

"Alertamos contra a opinião pela qual os atos do Kosovo, ou de qualquer outro amigo dos Estados Unidos, possam contrariar os nossos interesses estratégicos sem que enfrentem consequências nas nossas relações bilaterais".

Os Estados Unidos permanecem o apoio mais sólido do Kosovo, a província do sul da Sérvia com maioria de população albanesa e que autoproclamou a independência em 2008. O primeiro-ministro kosovar, Ramush Haradinaj, tem-se recusado até ao momento a anular este imposto.

Em declarações à agência noticiosa AFP, Haradinaj confirmou ter renunciado no imediato a uma programada visita aos Estados Unidos e justificou a imposição da taxa de 100% para responder ao que definiu de "arrogância" e "cinismo" dos responsáveis sérvios.

Após ter prevenido que apenas será eliminada quando Belgrado reconhecer a independência do Kosovo, mas disse estar disposto a recomeçar as negociações bilaterais. "Caso a situação se tornar séria" durante as negociações, "se for organizada uma conferência (...) onde tudo está em cima da mesa, tudo está preparado para chegar a algum lado, vamos dar uma hipótese" ao processo, assegurou. Mas "se a Sérvia disser 'nunca vos reconheceremos', a minha resposta será 'nunca levantaremos a barreira [alfandegária]'", precisou Ramush Haradinaj. O Kosovo reivindica ter sido reconhecido por mais de 110 países.

Segundo Belgrado, diversas capitais reverteram na decisão do reconhecimento. No início da semana, a Sérvia felicitou-se pela decisão mais recente nesse sentido, anunciada pela República de Palau, no Pacífico. A Sérvia perdeu o controlo da sua província meridional em 1999 após uma campanha de bombardeamentos promovida pelos Estados Unidos e outros aliados ocidentais. Esta intervenção terminou com um longo conflito entre as forças sérvias e os separatistas armados albaneses do Kosovo, que provocou mais de 13.000 mortos.