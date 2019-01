Ele passou 57 horas agarrado a um jogo de computador para ajudar a comunidade LGBTQ+

Dois dias são 48 horas e Harry Brewis passou mais do que isso dentro de um vídeo-jogo. Passou 57 horas. Um pesadelo para alguns, o modo de vida de muitos - veja-se os jogadores de póquer online - e um sonho para muitos que mantém os seus empregos de dia para poderem passar as horas de descanso a tentar passar níveis, vencer monstros e conquistar reinos longínquos. Mas Brewis não se insere em nenhuma das categorias. Sempre jogou muitas horas, muitas mas a última maratona foi por uma causa.

Através de uma transmissão ao vivo no seu canal de Youtube, onde não só discursa contra a extrema-direita, o machismo, as desigualdades no mundo de trabalho como também faz críticas de jogos, Brewis angariou 340 mil dólares para uma organização que ajuda pessoas transgénero, e crianças e jovens desprotegidos por razões relacionadas com a sua sexualidade - a Marmaids. Foram 57 horas de Donkey Kong 64 porque é um jogo que o tem assombrado por nunca o ter completado quando era adolescente.

Brewis assume-se socialista - “um dia acordei e era socialista, apanharam-me”, brincou em entrevista ao “The Guardian” - e teve de facto o apoio, nesta sua campanha, de alguns nomes da nova “juventude socialista” norte-americana como Alexandria Ocasio-Cortez. Mas como vive no Reino Unido é desta realidade que critica: “O debate sobre estes assuntos nos meios de comunicação é quase todo baseado na desinformação”.

Ele mesmo é agora alvo de uma grande atenção mediática, e confessou-se um pouco “atordoado” em conversa com o jornal britânico até porque nunca pensou conseguir esta quantia. “Pensei que iríamos atingir três milhares no máximo. Quando chegamos aos 75 mil e me apercebi de que não iria parar e que ainda nos faltavam um dia e meio tive que parar um minuto, quebrei totalmente de emoção - dá para ver no vídeo do ‘streaming’”, contou.

Para Brewis, os vídeo-jogos contêm muitas das visões para a sociedade que os seus criadores têm e por isso são “uma avenida” para falar de “imensos assuntos”. “Os jogos são parte das vidas das pessoas e são definitivamente uma parte da minha formação, como cresci e como mudei como pessoa. Falando de jogos de computador abordo política e acho que levo muita gente a pensar sobre assuntos nos quais talvez não pensassem de outra forma”, disse.