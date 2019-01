Cinco mortos e dois desaparecidos em choque de aeronaves nos Alpes italianos

Pelo menos cinco pessoas morreram, duas ficaram feridas e outras duas desapareceram esta sexta-feira após o choque entre um helicóptero e um avião perto do glaciar Ruitor, no Vale Aosta, nos Alpes italianos. Os feridos são dois esquiadores de nacionalidades suíça e francesa.

O acidente, cuja causa ainda é desconhecida, foi reportado às equipas especializadas no resgate e salvamento em montanha, refere o jornal italiano “La Repubblica”. A mesma publicação dá conta que em momento algum as aeronaves entraram em contacto com a ENAV, a entidade que regula o tráfego aéreo em Itália. Ambas voaram de acordo com as “as regras do voo de visão” e sem recurso a radares.

O helicóptero, segundo o Alpine Rescue, pertence a uma empresa privada que organiza passeios de ski, com sede na cidade de Coumayeur, também no Vale Aosta, que fica a cerca de 30 minutos da cidade italiana de Turim, no norte do país. O avião com que chocou, havia descolado de Megève, em França, junto à fronteira de Itália.