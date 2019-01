Wayne foi infetado no Afeganistão com febre Q. “Num dia menos mau, consigo andar 600 metros em 45 minutos”

Habitualmente, os humanos são contagiados com a febre Q quando inspiram poeiras com excrementos de animais infetados

Wayne Bass fazia parte do grupo que ia na frente, que reconhecia e protegia os outros batalhões que estavam a servir no Afeganistão. “Para evitar o inimigo, estava constantemente a atirar-me para fossas onde já tinham estado animais, aliás lá há animais em todo lado”, contou. E terá sido assim que contraiu febre Q, apanhada pelos humanos que inspiram poeiras com excrementos de animais infetados. Passaram-se oito anos e Wayne Bass vai processar o Ministério da Defesa britânico, que diz ter falhado na disponibilização de antibióticos.

“Nalguns dias, estou bem. Consigo andar algumas centenas de metros, mas, frequentemente, estou sem ar, dorido e com dores por todo o corpo e, por isso, tenho de tomar analgésicos muito fortes”, descreveu o ex-militar à BBC. “Num dia menos mau, consigo andar 600 metros em 45 minutos.”

A sua condição deixou-o incapaz de trabalhar, porque além das dores físicas, Wayne Bass traz dos tempos de guerra uma série de complicações, habituais entre os antigos militares: stress pós-traumático, por exemplo. “Tenho pesadelos durante a noite, sinto-me muito triste e isolado, muito deprimido. Tomo antidepressivos. Não sei como será o futuro”, disse.

Com o tratamento com antibióticos - aqueles que Wayne Bass diz não lhe terem sido disponibilizados - a febre Q é tratada com sucesso e é muito incomum que se desenvolva fadiga crónica. A defesa acredita que o Governo tinha a obrigação de proteger o soldado perante um risco que já era conhecido.

“Este é o primeiro processo em que a questão que se coloca é se o Ministério da Defesa tinha ou não o dever de proteger os militares de um risco conhecido de infeção de febre Q, que acreditamos ser um risco prevenido, e quais as medidas que deveriam ter tomado para os ter protegido”, argumenta Justin Glenister, o advogado responsável pela representação de Wayne Bass.

O julgamento começa na próxima segunda-feira.

O que é a febre Q?

A doença é provocada por uma infeção por Coxiella burnetii, com grande incidência no Médio Oriente (e baixa em Portugal, segundo o Boletim Epidemiológico Observações, publicação editada pelo Instituto Ricardo Jorge).

“Em Portugal, os primeiros registos de casos de infeção por C. burnetii surgiram em meados do século XX, tendo a febre Q passado a integrar a lista das Doenças de Declaração Obrigatória desde 1999”, pode ler-se na página do Serviço Nacional de Saúde.

Uma das situações mais recentes aconteceu na Holanda, em 2009 e 2010, quando devido a um aumento significativo de casos humanos de febre Q, que é transmissível entre humanos, a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos emitiu um parecer científico que explicava que a “bactéria responsável pela febre Q, está disseminada no gado bovino, ovino e caprino na UE”

“São diversos os fatores que podem afetar o alastrar da infeção entre estes animais mas o impacto global na sua saúde é limitado já que estes raramente desenvolvem a doença”, pode ler-se. A vacinação preventiva dos animais é considerada a opção mais eficaz a longo prazo.

A infeção acontece por via aérea e não há indícios de que as pessoas possam ficar doentes pelo consumo de leite ou carne contaminados.