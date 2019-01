Venezuela. “Não é com votos que os tiranos caem”

“O presidente não é Maduro, é Juan Guaidó”, começa por dizer ao Expresso Yorbis Esparragoza, analista política formada em filosofia que vive em Caracas. E depois continua, comentando em específico a exigência de Nicolás Maduro para que todos os norte-americanos da embaixada e consulados abandonem o país em 72 horas. “É provocação e é sinónimo de guerra”.

Yorbis Esparragoza, 31 anos, diz ter ficado “impressionada” com os protestos de novo nas ruas depois de vários meses de silêncio e vê sem surpresa a decisão de Guaidó de assumir interinamente o poder.

“As pessoas já esperavam que o fizesse. Aliás, não o perdoariam se não o fizesse”. Lamenta, no entanto, que uma mudança por via democrática “seja impossível” e que a única hipótese de mudar de governo seja recorrendo à “força militar, interna e externa”. “A possibilidade de os EUA intervirem não deve ser descartada. Não é com votos que os tiranos caem”.