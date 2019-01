Trump concede derrota e já não fará discurso do Estado da União antes do fim do shutdown

O Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta quarta-feira que não fará o seu discurso anual sobre o Estado da União até que o shutdown termine. O anúncio surge na sequência de uma disputa entre Trump e a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.

Na quarta-feira, Pelosi retirou o convite para Trump se dirigir ao Congresso, dizendo que, antes disso, os serviços governamentais deveriam reabrir por completo. O Presidente começou por dizer que o discurso devia ser “à hora, na data e, muito importante, no local certos” mas acabou por conceder que não poderia fazê-lo.

“Com o shutdown em curso, Nancy Pelosi pediu-me para fazer o discurso sobre o Estado da União. Eu concordei. Depois, ela mudou de ideias por causa do shutdown, sugerindo uma data posterior. Esta é a sua prerrogativa – eu farei o discurso quando o shutdown terminar. Não vou procurar um local alternativo para o discurso porque não há local que possa competir com a história, tradição e importância da Câmara dos Representantes. Anseio fazer um ‘grande’ discurso sobre o Estado da União no futuro próximo!”, escreveu no Twitter.

Em resposta, Pelosi disse que esperava que Trump apoiasse um projeto de lei, aprovado pela Câmara dos Representantes, para financiar as agências afetadas pela paralisação parcial.

Discurso a partir de outro local? Nem pensar

“Senhor Presidente, espero que, ao dizer ‘futuro próximo’, queira dizer que apoiará o pacote, aprovado pela Câmara para acabar com o shutdown, que o Senado votará amanhã [quinta-feira]. Aceite, por favor, esta proposta para que possamos reabrir o Governo, pagar aos nossos trabalhadores federais e depois negociar as nossas diferenças”, escreveu.

Os democratas defendem que, com tantos funcionários federais temporariamente dispensados ou a trabalhar sem remuneração, o discurso sobre o Estado da União, que envolve as duas câmaras do Congresso e o Presidente, não seria logisticamente viável. Contudo, Trump negou que houvesse quaisquer preocupações de segurança colocadas pelo shutdown, atualmente no seu 34.º dia, e rejeitou a sugestão de que poderia discursar a partir da Casa Branca ou de outro local.

No início do ano, a presidente da Câmara dos Representantes convidou Trump a discursar no Congresso na data combinada de 29 de janeiro. “Nessa altura, não se pensava que o Governo continuaria paralisado”, esclareceu Pelosi numa carta enviada ao Presidente na quarta-feira. “Escrevo para o informar que a Câmara dos Representantes não vai considerar uma resolução concorrente autorizando o discurso presidencial sobre o Estado da União na Câmara dos Representantes até que o Governo reabra. Mais uma vez, anseio recebê-lo na Câmara numa data acordada mutuamente para este discurso quando o Governo tiver reaberto”, acrescentou.

Pelosi adia discurso, Trump adia viagem

Pelosi começou por pedir que o discurso fosse adiado, alegando que os serviços secretos e o Departamento de Segurança Interna estavam sem financiamento. Em retaliação, Trump negou a Pelosi o uso de aviões militares para uma visita a Bruxelas e ao Afeganistão – e fê-lo menos de uma hora antes da descolagem, pedindo-lhe que ficasse para negociar o fim do shutdown ou sugerindo que, em alternativa, partisse em voos comerciais.

A disputa entre o Presidente e os democratas sobre a segurança na fronteira com o México levou ao mais longo shutdown da História dos EUA. Trump pede 5,7 mil milhões de dólares (5 mil milhões de euros) em financiamento do Congresso para construir um muro na fronteira mas os democratas, que detêm a maioria na Câmara dos Representantes, recusam. Como resultado do shutdown, cerca de 800 mil funcionários federais não são pagos desde 22 de dezembro.