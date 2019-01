Tonga está praticamente sem Internet desde domingo. Um raio ou uma âncora de navio estarão na origem do caos

Eram quase nove da noite de domingo quando os telefones e os computadores começaram a falhar. Era a ligação da Internet. Uma quebra no cabo de fibra ótica que mora debaixo de água, que mede 827 quilómetros e que chega das Fiji, teve um problema e fez recuar o país algumas décadas.

Tonga, no sul do Oceano Pacífico, está isolada do mundo, conta a Reuters. As empresas não conseguem funcionar com normalidade, os pagamentos com cartão deixaram de existir, as transferências bancárias e os emails estão congelados, as companhias aéreas não podem agendar ou marcar voos online. A nova realidade ditou também vários problemas nas chamadas internacionais, o que, aliado às intermitências no Facebook, tem provocado limitações nas comunicações entre famílias. A ligação à Internet é, quando há, muito lenta, como antigamente.

Graças a um satélite, o Governo disponibilizou um gabinete onde as pessoas fazem fila para usarem o computador com ligação durante um tempo reduzido. “É como voltar aos primórdios da Internet”, disse à agência noticiosa a porta-voz da polícia local. “Tens de esperar para teres 20 minutos de acesso à Internet. Está calor aqui em Tonga, mas eles puseram uma tenda lá fora, com cadeiras, para as pessoas esperarem.”

A âncora de um navio e um relâmpago têm sido duas das hipóteses para explicar a falha do cabo de fibra ótica, num episódio que já está conotado como "crise nacional" e "absoluto desastre".

As autoridades admitem bloquear as redes sociais para potenciar o uso da banda larga fornecida por um satélite para o que é importante para o país, conta a BBC.

“Se o problema for identificado, pode ser resolvido numa semana. De outra maneira, podemos levar três semanas”, admitiu Etuini Liava, da empresa responsável pela conexão, Tonga Cable Ltd. A operação de restauro pode custar quase um milhão de euros, avança o jornal local “Matangi Tonga”.

“É um reality check”, disse à BBC Mary Lyn Fonua, editora do “Matangi Tonga”. “As pessoas de repente perceberam quão dependentes estão da Internet e de que forma está tudo ligado.”