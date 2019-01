Mosteiro milenar e aldeia remota no Nepal ameaçados pelas alterações climáticas

O mosteiro de Rinchenling, centro cultural e espiritual do Vale Limi, no Nepal, está ameaçado pelas alterações climáticas. Com cerca de 1000 anos, trata-se do “maior e mais antigo mosteiro do oeste do Nepal”, disse o antropólogo Tsewang Lama, único deputado do distrito no Parlamento do país, citado pela Al Jazeera.

Também a maior aldeia daquele vale, chamada Halji, se encontra ameaçada. A aldeia é formada por cerca de 80 casas de barro e pedra na base de uma colina, sendo ladeada por penhascos íngremes e por um riacho glaciar. Halji é extremamente remota: durante seis meses do ano, fica coberta de neve, isolada e sem rede móvel. A sede do distrito, Simikot, fica a cinco dias a pé e, para chegar à capital nepalesa, Catmandu, é necessário comprar um voo caro em Simikot.

No entanto, em séculos anteriores, as três aldeias do vale – Halji, Til e Jang – eram o epicentro de um comércio vibrante feito em caravanas com o vizinho Tibete. Localizado no extremo ocidental do Nepal, na fronteira com a China, o Vale Limi é historicamente significativo, uma vez que a antiga cultura budista tibetana ali persiste devido à proximidade com o Tibete. No centro desta herança cultural, histórica e religiosa encontra-se o mosteiro ameaçado.

Inundações repentinas e catastróficas

A reportagem da Al Jazeera refere que as alterações climáticas apresentam um problema único nos Himalaias, onde os glaciares formam lagos suscetíveis de inundações repentinas e catastróficas. A aldeia de Halji está no caminho de um desses lagos.

Entre 2004 e 2011, ocorreram pelo menos seis inundações repentinas. Em resultado da inundação de 2011, a mais severa, uma parte da aldeia e grandes extensões de terra arável foram arrasadas, tornando-se impróprias para plantações futuras.

O mosteiro fica a apenas 30 metros do rasto de destruição deixado pela inundação e, à medida que o recuo dos glaciares acelera com o aumento das temperaturas, sobe também o risco de nova inundação severa.