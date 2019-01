Mandou borrifar o seu filho de 3 anos com ácido sulfúrico, para poder culpar a ex-mulher

O crime sinistro que está a ser julgado em Worcester (Inglaterra) terá sido produto do ciúme, do despeito e de uma estratégia demente

Um menino de três anos cujo pai mandou borrifarem-lhe ácido na cara queixou-se de que lhe estava a doer. A descrição arrepiante e comovente surgiu durante o julgamento do crime, que está a decorrer em Worcester, no Reino Unido. Além do pai da criança, que não pode ser nomeado publicamente para proteger a identidade do filho, estão a ser julgados os seis homens a quem ele encomendou o serviço, e cujos nomes têm sido referidos na imprensa britânica.

O crime teve lugar no contexto de uma batalha entre os dois ex-conjuges pela custódia da criança. Segundo o "Daily Mail", foi para arranjar provas de que a sua ex-mulher não tinha condições para ser mãe responsável que o homem decidiu provocar no menino danos físicos visíveis. Escolheu um momento em que ela se encontrava numa loja grande a fazer compras, acompanhada pelos filhos.

O ataque foi tão rápido que poderia ter passado despercebido, não fossem as câmaras de vigilância que o registaram. O menino começou logo a queixar-se ("Dói!", "Dói!"), e felizmente houve quem o assistisse imediatamente. Levado ao hospital, foi tratado, mas ficou com queimaduras na testa e num braço.

O procurador que acusa o pai explicou que o caso teve origem nos ciúmes dele por a mulher ter decidido separar-se e por ter obtido a guarda do menino, ficando o homem com o direito de estar com ele de 15 em 15 dias. Uma tentativa de alargar esse direito teria sido recentemente negada pelo tribunal.

Ao que parece, o homem chegou a perguntar ao seu imã se não podia matar a ex-mulher; o imã mandou-o rezar. O procurador classificou o crime como "um ataque cobarde a um menino de três anos indefeso que foi borrifado com uma solução de ácido sulfúrico" e louvou a ação rápida de um funcionário ali presente.

Com sorte, o menino fará uma recuperação completa e não restarão vestígios físicos do ataque. Quanto aos psicológicos, será um pouco menos certo. Até porque, se as acusações apresentadas forem confirmadas por condenações, ele poderá ter perdido o pai enquanto presença na sua vida.