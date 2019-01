Jovem israelita menor de idade acusado de homícidio involuntário por matar palestiniana com uma pedra

O Estado israelita apresentou uma acusação contra um seminarista de 16 anos por homicídio involuntário depois de uma pedra que atirou a um carro onde seguia um casal palestiniano ter matado a mulher, Aisha Rabi, 47 anos e mãe de oito crianças.

O jovem, cujo nome não foi tornado público por ser menor, nega a acusação mas permanece preso. O crime terá acontecido em outubro enquanto o suspeito e mais quatro colegas do seminário de Pri Haaretz, no colonato de Rehelim, atiravam pedras aos carros que iam a passar na estrada nº 60, perto da cidade de Nablus, na Margem Ocidental. Uma destas pedras, com cerca de dois quilos, apuraram os investigadores, partiu o vidro da frente do carro onde Rabi seguia com o marido e matou-a.

O pai do jovem diz que está certo que o tribunal vai considerar o seu filho inocente mas os procuradores estão a ser particularmente duros. De acordo com os documentos entregues em tribunal, o jovem terá atirado estas pedras “dado o seu racismo permanente em relação aos árabes, sejam eles de onde forem”. O ADN do rapaz foi encontrado na pedra que matou Rabi.