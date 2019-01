Itália vai ter de indemnizar Amanda Knox. A norte-americana foi acusada de matar Meredith Kercher

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) condenou a Itália a pagar a Amanda Knox uma indemnização de 18.400 euros, considerando que o país violou os direitos da defesa da norte-americana durante os interrogatórios sobre o assassinato da estudante britânica Meredith Kercher, na cidade italiana de Perugia, em 6 de novembro de 2007. O parecer refere, em concreto, a falta de assistência legal e a ausência de um tradutor.

Depois de receber o processo em maio do ano passado, o TEDH notificou o Governo italiano, para que este pudesse apresentar a sua defesa. Mas no entendimento dos juízes, Itália não conseguiu provar que as falhas apontadas “não prejudicaram irreparavelmente a imparcialidade do processo como um todo”.

Segundo a defesa de Knox, a norte-americana foi submetida a um “fortíssimo estresse psicológico”. A então estudante disse ainda que foi agredida com alguns estalos na testa, considerando ter sido alvo de um tratamento “desumano e degradante”.

A indemnização imposta por Estrasburgo - que inclui cerca de 8 mil euros pelas custas do processo - é o mais recente capítulo num caso que ficou conhecido pelas suas reviravoltas judiciais.

A morte de Kercher, uma estudante da Universidade de Leeds que frequentava um curso de línguas em Úmbria, ao abrigo de um intercâmbio de um ano, despertou grande interesse desde o início, dado os contornos do caso - o corpo da britânica foi encontrado no interior da casa que as duas jovens partilhavam, degolado, seminu e com uma série de feridas, com marcas que sugeriam agressões sexuais.

Hoje no papel de vítima, Amanda Knox e o seu ex-namorado Raffaele Sollecito chegaram a ser considerados culpados - a acusação alegava que Meredith Kercher teria sido morta por não querer participar numa orgia sexual com álcool e drogas - e a ser condenados em segunda instância a mais de 20 anos de prisão, mas as sentenças acabaram anuladas. Ambos negaram sempre ter alguma coisa a ver com o crime, tendo sido posteriormente absolvidos pelo Supremo Tribunal de Justiça italiano, em 2015.

Amanda Knox foi também acusada por tentar incriminar outra pessoa. Em 2007, Patrick Lumumba, um imigrante congolês dono de um bar perto da casa onde as jovens viviam, chegou a estar duas semanas preso depois de a norte-americana ter dito que tapou os ouvidos enquanto o ouvia a matar a amiga. Mais tarde Knox admitiu a mentira e apanhou uma pena de três anos.

Ao longo dos vários processos que o caso envolveu, o sistema de justiça italiano acabou exposto e sofreu inúmeras críticas internacionais.

A advogada de Knox celebrou esta quinta-feira a decisão de Estrasburgo: “É uma decisão importante: o princípio de que o direito de defesa de Amanda Knox foi violado foi confirmado”, disse Luciana Ghirga.