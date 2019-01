Indonésia liberta ex-governador de Jacarta preso em 2017 por blasfémia contra o Islão

As autoridades indonésias libertaram esta quinta-feira o ex-governador de Jacarta Basuki Tjahaja Purnama depois de este cumprir parte de uma pena de dois anos de prisão por blasfémia contra o Islão, segundo a agência de notícias Reuters.

“O meu pai é um homem livre! Obrigado a todos pelo apoio”, escreveu o seu filho, Nicholas Sean, na rede social Instagram, publicando uma fotografia com o pai.

Com 52 anos, o cristão de etnia chinesa não conseguiu ser reeleito governador em fevereiro de 2017, na sequência de acusações de alegados insultos ao Alcorão, que motivaram protestos de centenas de milhares de pessoas no maior país muçulmano do mundo. Ahok, como é popularmente conhecido na Indonésia, foi preso em maio desse ano.

Segundo o grupo de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch, a acusação de Purnama “mostrou a não-muçulmanos e a muitos muçulmanos que as liberdades de expressão e religião na Indonésia são ténues”.

Comentário e vídeo mal legendado levaram Ahok à prisão

A vida de Ahok complicou-se quando comentou que os seus rivais políticos estavam a enganar os eleitores ao usarem um versículo do Alcorão para dizerem que os muçulmanos não deviam ser liderados por um não-muçulmano. Mais tarde, um vídeo incorretamente legendado desses comentários tornou-se viral, levando à sua derrota nas urnas e à prisão sob acusação de blasfémia.

Apesar de se manter popular entre os indonésios mais progressistas, é improvável que Ahok regresse à política em breve, dizem os media. Os seus representantes, citados pela Reuters, avançam que o antigo governador está a considerar fazer um programa de televisão e administrar o negócio da família de comércio de petróleo.

Na semana passada, numa carta enviada da prisão, Purnama anunciou que gostaria de passar a ser conhecido pelas iniciais BTP e pediu desculpa aos que se sentiram lesados pelos seus comentários. Também pediu aos seus apoiantes que exerçam o seu direito de voto nas eleições presidenciais de abril.

O Presidente da Indonésia, Joko Widodo, outrora um aliado firme de Purnama, concorre a um novo mandato contra o general aposentado Prabowo Subianto, que apoiou os protestos de 2017.