Encontrado o homem que terá engravidado uma mulher incapacitada e “não alerta” num centro médico

O caso, que lembrou a muita gente um filme de Pedro Almodovar, foi resolvido graças a um teste de ADN ordenado pelo tribunal

Um norte-americano foi preso e acusado de ter engravidado uma mulher incapacitada no centro médico do Arizona onde ela se encontrava. Nathan Sutherland, de 36 anos, era enfermeiro na Hacienda Healthcare e tinha responsabilidade primária pelo cuidado da mulher. Um teste de ADN realizado na terça-feira parece ter confirmado que é ele o pai do bebé.

Quando no final do mês passado surgiu a notícia de que uma mulher de 29 anos em estado vegetativo tinha dado à luz, muita gente recordou-se de um filme de Pedro Almodovar em que acontece algo semelhante. Na realidade, a mulher agora em causa não se encontra em estado vegetativo mas tem, segundo a sua família, "incapacidades intelectuais significativas em resultado de convulsões muito cedo na sua infância".

"Tem sentimentos, gosta que lhe leiam e de música suave, e consegue responder a pessoas com quem é familiar, em especial familiares", explicou um advogado da família. Porém, documentos judiciais citados pelo diário Arizona Republic descrevem a mulher como "não alerta" e dizem que ela requer um nível máximo de cuidado.



“O membro mais novo da nossa comunidade”

Sutherland, que vive na zona de Phoenix com a mulher e quatro filhos, é visto por vizinhos como um homem tranquilo e simpático que vai à Igreja. Fez o teste de ADN por ordem do tribunal e quando os resultados surgiram foi preso sob a acusação de ter abusado e agredido sexualmente a mulher.

O tribunal acabou por libertá-lo com uma fiança de 500 mil dólares (441 mil euros) em dinheiro, impondo-lhe a utilização de pulseria eletrónica. Durante a audiência, um procurador pedira essa fiança e um teste ao VIH, dizendo: "As acusações neste caso são muito sérias. O réu assaltou um adulto muito vulnerável que não tinha capacidade de resistir, para gritar por ajuda". O juiz entendeu que o teste ao VIH não era possível naquele momento.

Durante uma conferência de imprensa, na quarta-feira, o chefe da polícia de Phoenix congratulou-se com a prisão de Sutherland (entretanto despedido do Hacienda Healthcare), explicando que era algo que deviam "ao membro mais novo da nossa comunidade".

Um sargento da polícia, Tommy Thompson, resumiu a situação: "O bebé, dizem-me, está bem. Nem sempre podemos escolher como vimos à vida, mas enquanto comunidade o que podemos escolher é amar esta criança e é o que temos a oportunidade de fazer". A família da mãe já anunciou a sua intenção nesse sentido.