Assassino de Sebring “queria matar toda a gente”

Apesar de a polícia continuar sem saber qual a motivação de Zephen Xaver, o jovem que esta quarta-feira matou cinco mulheres numa agência bancária, a ex-namorada recorda a sua “fascinação pela morte”

Entrou na dependência bancária, fez reféns cinco mulheres e matou-as em seguida. As autoridades investigam com base nos factos, mas não arriscam, por enquanto, explicar qual a motivação de Zephen Xaver para cometer o crime ocorrido esta quarta-feira em Sebring, Florida. No ponto atual da investigação, não é sequer claro se o assassino, de 21 anos, pretendia atirar a matar ou assaltar o banco.

“Não temos qualquer informação neste momento sobre qual o verdadeiro motivo”, explicou Karl Hoglund, chefe da polícia de Sebring. “Acreditamos que foi um ato aleatório, sem alvos específicos previamente determinados”, acrescentou, citado pela imprensa.

Sobre a arma usada no crime, as autoridades nada avançaram. São apenas conhecidas as declarações da ex-namorada de Xaver, que afirmou que a arma foi comprada na semana passada.

Acusado de cinco homicídios premeditados, foi o próprio assassino a render-se, entregando-se à polícia. Depois de entrar na agência e matar as cinco mulheres - quatro delas funcionárias do banco - Xaver barricou-se, ligou para a linha de emergência 911 (equivalente ao 112 português) e disse que tinha disparado no interior do banco.

Cercado, acabou por se render depois de falharem as negociações para que saísse, acabando por entrar no local uma equipa das forças especiais SWAT.

A ex-namorada recordou que Xaver sempre teve “uma fascinação pela morte” e “sempre odiou as pessoas”. “Queria ver morrer toda a gente”, disse ao The Post”, explicando que os dois se conheceram num hospital psiquiátrico, em 2013, e que uma das suas ambições era ingressar no Exército, precisamente para poder matar”. De acordo com o seu relato, o estado mental do jovem piorou após se terem separado.

Criado em Plymouth, Indiana, região onde frequentou a escola, Zephen Xaver mudou-se para Sebring anos mais tarde. Há registo de ter estado inscrito como estudante online no colégio Stevens-Henager, com sede em Salt Lake City, mas apenas por poucos meses. Há também referências a uma passagem como funcionário de uma instituição ‘correcional’ para homens, mas também durante pouco tempo, entre novembro de 2018 e o dia 9 de janeiro.