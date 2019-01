Zimbabwe. Comissão nomeada pelo Governo acusa soldados de “tortura sistemática” de manifestantes

A Comissão de Direitos Humanos do Zimbabwe, nomeada pelo Governo, criticou esta terça-feira as autoridades do país por usarem tropas para reprimir os protestos, acusando os soldados de recorrerem a “tortura sistemática”.

O anúncio de uma subida acentuada do preço dos combustíveis, há mais de uma semana, motivou protestos na capital do país, Harare, e na cidade de Bulawayo. A comissão informou que há registo de pelo menos oito mortes desde a semana passada, “principalmente atribuídas ao uso de munição real”. Outros grupos falam em pelo menos 12 mortos.

“Elementos armados e fardados do exército e da polícia do Zimbabwe instigaram tortura sistemática. A tortura foi organizada de forma a atacar homens próximos de áreas onde foram levantadas barricadas e áreas incendiadas ou saqueadas. A mobilização do exército para conter os distúrbios civis leva à perda de vidas, a lesões corporais graves e a outras violações dos direitos humanos mas o Governo continua a fazer essas mobilizações”, revelou a comissão em comunicado.

As forças de segurança entraram em casas à noite e obrigaram homens – e até mesmo rapazes de 11 anos – a deitar-se no chão para serem espancados, acusa ainda a comissão.

“Se necessário, vão rolar cabeças”

Na segunda-feira, o Presidente do Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, cancelou a sua viagem ao Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, por causa dos protestos violentos no seu país. De volta a Harare, escreveu no Twitter que “a violência ou a má conduta” das forças de segurança é “inaceitável e uma traição ao novo Zimbabwe”, acrescentando: “O caos e a insubordinação não serão tolerados. A má conduta será investigada. Se necessário, vão rolar cabeças.”

O Governo acusa o Movimento para a Mudança Democrática (MDC), na oposição, de usar o aumento do preço como pretexto para a violência. “A liderança do MDC tem passado consistentemente a mensagem de que usará a ação violenta de rua para anular os resultados das eleições” do ano passado, disse o porta-voz da presidência, George Charamba. A oposição rejeitou uma decisão do tribunal, de agosto de 2018, que confirmou a vitória de Mnangagwa.

“Não confiamos na palavra do Presidente”

O MDC rejeita as acusações e disse na terça-feira que cinco dos seus deputados foram detidos, tendo-lhes sido negada fiança. Morgen Komichi, dirigente do partido, desvalorizou o anúncio de uma investigação às forças de segurança: “Não confiamos na palavra do Presidente. Não o vemos como um líder honesto.”

Também a união de sindicatos do país, que convocou os protestos, afirma que o seu líder, Japhet Moyo, foi preso.

Segundo o Presidente, a subida do preço dos combustíveis destina-se a combater a escassez provocada por um aumento no uso de combustível e pelo comércio ilegal “desenfreado”. No entanto, muitos cidadãos viram-se subitamente sem dinheiro para pagar o bilhete de autocarro para o trabalho, de acordo com vários relatos.