Vice-presidente dos EUA declara “apoio inabalável” aos protestos de venezuelanos contra Maduro

O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, declarou esta terça-feira “o apoio inabalável” do país aos protestos dos venezuelanos contra o Presidente Nicolás Maduro. Trata-se, como escreve o jornal “The New York Times”, do apoio mais explícito da Administração Trump às tentativas da oposição da Venezuela de derrubar Maduro.

Num vídeo publicado no Twitter, Pence incita diretamente os venezuelanos a agir contra um Presidente que vários elementos da Administração norte-americana já consideraram ilegítimo. No tweet que acompanha o vídeo, legendado em espanhol, Pence escreveu, “em nome do povo americano”: “Estamos convosco e ficaremos convosco até que a democracia seja restaurada e [os venezuelanos] recuperem o direito inato à liberdade.”

“Nicolás Maduro é um ditador sem direito legítimo ao poder. Nunca ganhou a presidência em eleições livres e justas e tem-se mantido no poder prendendo qualquer um que se atreva a opor-se-lhe”, acrescentou Pence.

“Quem elege o Presidente da Venezuela? Mike Pence?”

As declarações do vice-presidente americano surgem depois dos apelos dos líderes da oposição venezuelana aos cidadãos para que esta quarta-feira saiam às ruas. Pence disse que ele e o Presidente Trump estão com eles neste “apelo à liberdade”.

Num discurso na televisão estatal, Maduro anunciou que tinha ordenado “uma revisão total e absoluta” das relações diplomáticas com os EUA. “Quem elege o Presidente da Venezuela? Mike Pence?”, perguntou.

A convocação de protestos populares contra Maduro partiu do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó. Pouco depois de assumir funções, a 5 de janeiro, Guaidó invocou um artigo da Constituição venezuelana que transfere o poder para o líder do órgão legislativo no caso de a presidência do país ficar vaga. A Assembleia Nacional declarou que a reeleição no ano passado de Maduro foi ilegítima e pediu novas eleições.

Assembleia Nacional, “único órgão democrático legítimo”

A 15 de janeiro, Pence falou com Guaidó por telefone para expressar “o firme apoio dos EUA à Assembleia Nacional da Venezuela”, considerando-a “o único órgão democrático legítimo no país”.

Na terça-feira, congressistas da Florida reuniram-se com Trump para discutirem a política da América Latina, incluindo a Venezuela. “Encorajámos o Presidente a manter o que já tinha declarado, que Maduro é ilegítimo. O próximo passo lógico é reconhecer o presidente da Assembleia Nacional como o Presidente legítimo”, disse o senador republicano Marco Rubio.

A Venezuela atravessa uma crise política, económica e social que tem levado milhões de cidadãos a fugirem para os países vizinhos.