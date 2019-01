Venezuela. A linha do tempo de Nicolás Maduro

Eis as datas mais marcantes da Presidência de Nicolás Maduro, no poder desde abril de 2013 na Venezuela, onde o líder do parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamou nesta quarta-feira "Presidente interino", recebendo o apoio imediato dos Estados Unidos.

A 5 de março de 2013, o socialista Hugo Chávez, Presidente da Venezuela desde 1999, morre de cancro. O seu vice-Presidente, Nicolás Maduro, vence as eleições presidenciais de abril, com 50,62% dos votos, após um escrutínio contestado.

Em 2014, uma vaga de manifestações é reprimida, fazendo 43 mortos. O líder da oposição, Leopoldo López, é condenado a 14 anos de prisão. Libertado em 2017, é colocado em prisão domiciliária.

Em março de 2014, três generais acusados de "tentativa de golpe de Estado" são detidos.

Em fevereiro de 2015, o presidente da câmara de Caracas, Antonio Ledezma, acusado de ter impulsionado um golpe de Estado, é encarcerado. Em prisão domiciliária em 2017, foge para Espanha.

Em março, Washington impõe sanções a responsáveis venezuelanos acusados de violações dos direitos humanos.

Maduro obtém por decreto novos poderes para governar, perante "a agressão imperialista" norte-americana.

Em dezembro, o preço do petróleo, que gera 96% das receitas do país, cai para o nível mais baixo em sete anos, provocando grave escassez de alimentos e medicamentos. No mesmo mês, os chavistas perdem o controlo da Assembleia Nacional, o parlamento do país.

Em março de 2017, o Supremo Tribunal venezuelano assume os poderes do parlamento, agora controlado pela oposição, mas desiste devido à contestação internacional.

A 1 de abril iniciam-se novas manifestações que duram quatro meses e fazem mais de 125 mortos.

A 1 de maio, Maduro anuncia uma Assembleia Constituinte, eleita a 30 de julho num escrutínio boicotado pela oposição. A Constituinte demite a procuradora-geral da República, Luisa Ortega, chavista que se tornou opositora do regime de Maduro.

A 5 de agosto, a Venezuela é suspensa do Mercosul (mercado comum sul-americano) "por rutura da ordem democrática".

A 18 de agosto, a Constituinte toma para si a maioria dos poderes do parlamento. Washington impõe novas sanções. Os chavistas vencem as regionais em outubro e as autárquicas em dezembro.

Em meados de novembro, a Venezuela e a empresa petrolífera estatal PDVSA são declaradas em incumprimento parcial por várias agências de notação. Caracas recebe o apoio de Moscovo.

Em 2017, a inflação sobe para 2.616% e o PIB cai 15%, segundo o parlamento.

Tomando por certa uma oposição dividida, o poder marca as presidenciais para 20 de maio de 2018. Maduro é reeleito para um mandato de seis anos (2019 -- 2025) num escrutínio boicotado pela coligação da oposição. O resultado não é reconhecido por grande parte da comunidade internacional. Seguem-se novas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia.

A 4 de agosto, Nicolás Maduro acusa a oposição e a Colômbia de terem querido assassiná-lo num "atentado com drones" (aparelhos voadores não-tripulados) reivindicado por um misterioso grupo rebelde.

A 8 de agosto, o Supremo Tribunal ordena a detenção do ex-presidente da Assembleia Nacional, Julio Borges, no exílio, e de um deputado.

A 20 de agosto, novas notas com menos cinco zeros entram em circulação, no âmbito de um plano de relançamento da economia do Governo de Maduro. O "bolívar soberano" é indexado ao "petro", uma criptomoeda.

A 23 de agosto, a ONU apela aos países latino-americanos para continuarem a acolher os refugiados venezuelanos, depois de 2,3 milhões já terem abandonado a Venezuela desde 2015, fugindo à fome e à pobreza.

A 4 de janeiro de 2019, os países do Grupo de Lima (12 países latino-americanos e o Canadá), exceto o México, decidem assinar uma declaração não reconhecendo o segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro. No dia seguinte, o parlamento declara esse mandato ilegítimo e anuncia que vai formar um "Governo de transição" antes da realização de novas eleições.

A 10 de janeiro, Nicolás Maduro toma posse. O seu mandato é considerado ilegítimo pelos Estados Unidos e uma grande parte da comunidade internacional.

A 21 de janeiro, são detidos 27 militares após terem tentado revoltar-se contra o regime. Um dia depois, Maduro acusa a Administração norte-americana de ter ordenado "um golpe de Estado fascista" na Venezuela.

A 23 de janeiro, data do aniversário da queda, em 1958, de Marcos Pérez Jiménez, último ditador venezuelano, dezenas de milhares de opositores e apoiantes de Maduro saem à rua em Caracas. O opositor Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional, autoproclama-se "Presidente interino" da Venezuela, um anúncio que de imediato colhe o apoio dos Estados Unidos, pela voz de Donald Trump, da Organização dos Estados Americanos (OEA) e de vários outros países.