Umair tem 9 anos. A polícia matou-lhe os pais e a irmã e ele sobreviveu para contar

Quatro terroristas ligados ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) foram mortos. Três escaparam. Assim anunciava a polícia paquistanesa uma operação que havia conduzido em Lahore, junto à fronteira com a Índia. Umair Khalil tem nove anos e é, supostamente, um dos fugitivos. No hospital, contou uma história bem diferente daquela que as autoridades relataram. Afinal, não eram terroristas. Eram um grupo a caminho de um casamento. E os mortos eram o pai, Mohammad Khalil, a mãe, Nabeela, a irmã, Areeba, e um amigo da família, Zeeshan.

“O meu pai disse-lhes para levarem o nosso dinheiro e para não dispararem. Mas eles começaram a atirar.” Num vídeo agora partilhado nas redes sociais, citado pela BBC, Umair conta aquilo que realmente aconteceu e desmonta a versão inicialmente divulgada pela polícia.

Os outros dois fugitivos apontados pelas autoridades são, na verdade, as duas irmãs mais novas de Umair.

Tudo aconteceu no sábado, quando o menino e a família viajavam para um casamento de um amigo do pai de Umair. Seguiam de carro quando, na portagem, a polícia os mandou parar. De nada valeu ao pai do menor suplicar. Foi morto, tal como o amigo, a mulher e a filha de 12 anos.

Entretanto, Umair e as duas irmãs foram levados e abandonados numa estação de serviço. Só foram encontrados horas depois e transportados para o hospital, onde filmaram o testemunho de Umair e o partilharam nas redes sociais. Ao mesmo tempo, recuperaram-se imagens do tiroteio, que comprovaram a versão da criança.

Tal como Umair contara: uma portagem, a polícia a disparar contra um carro, as três crianças. Os mortos ficaram dentro do carro.

O caso gerou polémica e ainda nesse dia, revela a BBC, membros da polícia foram detidos. O primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, usou o Twitter para dizer que estava chocado e, já esta terça-feira, o ministro da Justiça da província de Pujab anunciou que na sequência da investigação vários responsáveis pela equipa de contraterrorismo foram afastados dos cargos.

A outra história

Mohammad Khalil, Nabeela, Areeba e Zeeshan foram apresentados pelas autoridades como membros do Daesh, e acusados de envolvimento nos raptos de um cidadão norte-americano e do filho de um antigo primeiro-ministro do Paquistão. Disseram que o grupo viajava dividido num carro e numa mota, que disparam primeiro e que os agentes na portagem responderam, atirando de volta para se defenderem.

“Quando o tiroteio terminou, quatro terroristas - incluindo duas mulheres - estavam mortos devido às balas dos seus companheiros, enquanto três dos seus amigos conseguiram fugir”, podia ler-se no comunicado inicial da polícia.

O Governo de Punjab assegurou, no entanto, que o amigo da família, Zeeshan, que conduzia o carro, era “um terrorista procurado” e que a morte das outras pessoas deveria ser encarada como “dano colateral”. A operação foi “100% correta”.