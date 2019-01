Testes realizados em França detetam 60 químicos em fraldas descartáveis

Testes conduzidos pela agência nacional de saúde francesa, Anses, encontraram cerca de 60 químicos em diferentes marcas de fraldas descartáveis para bebés, presentes em quantidades que excedem os níveis de segurança. Entre estes químicos, embora em menor grau, está o controverso herbicida glifosato - apesar de não ter sido banido, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou-o como possivelmente cancerígeno.

Os testes incluíram 23 amostras de outras tantas marcas, à venda em França entre 2016 e 2018. Apesar de considerar que não existe risco imediato para a saúde dos bebés, a Anses alerta para o facto de estes químicos perigosos poderem migrar, nomeadamente através da urina, podendo permanecer em contacto com a pele dos bebés durante demasiado tempo”.

O relatório não identifica as marcas testadas, mas pede que sejam tomadas medidas rapidamente. O apelo foi seguido pelo Governo francês que, através de uma declaração conjunta dos ministros da Saúde, Finanças e Meio Ambiente, concedeu aos fabricantes um prazo de 15 dias para apresentarem um plano para abandonar a utilização das substâncias tóxicas (algumas com a função de perfumar).

Após a divulgação do relatório da Anses, a empresa francesa que agrupa vários fabricantes de produtos de higiene, o Group'hygiène, declarou estar disponível para cooperar com as autoridades, para continuar a corresponder às “expetativas dos consumidores”. O grupo comercial lembra, contudo, que mais de três biliões de fraldas são usadas todos os anos, sem qualquer efeito adverso. Garante ainda que é sua prática a realização interna de uma série de controlos de qualidade e segurança.

Na Austrália, recentemente, uma famosa marca de fraldas esteve envolvida numa polémica, depois de vários pais partilharem a sua preocupação por detetarem derrames do gel absorvente contido no produto. Alguns descreveram como as fraldas “explodiam” durante a noite, provocando em algumas situações queimaduras químicas nos bebés. Não há, contudo, qualquer indicação que associe estes casos aos químicos agora referidos no relatório francês.