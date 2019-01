Reino Unido “significativamente menos seguro” se sair sem acordo da UE

O alarme foi acionado por um homem que está habituado a lidar com alguns dos piores cenários de crime do mundo. Neil Basu, diretor de contraterrorismo da Polícia Metropolitana de Londres, disse ao jornal “The Guardian” estar preocupado com a escalada de retórica extremista e com as incógnitas no que toca à partilha de informação com os restantes países da Europa se o Reino Unido sair sem acordo. “Sem informação ficamos significativamente menos seguros e os ministros estão bem conscientes disso”, disse o homem que todas as semanas se reúne com eles para falar de segurança.

O acesso em tempo real ao chamado SIS II (sistema de partilha de informação entre o espaço Schengen), aos registos dos passageiros aéreos e a possibilidade de utilizar os mandados de captura da União Europeia são as três ferramentas que o Reino Unido pode perder e cuja perda mais assusta o chefe do contraterrorismo.

“É uma fenda enorme no nosso sistema de segurança. Se saírmos sem acordo não poderemos partilhar informação e inevitavelmente o resultado será um Reino Unido e uma Europa menos seguros”, disse.

Basu faz parte de uma minoria étnica e é um dos homens com mais responsabilidade em todo o país. Depois de dizer que crime associado a ideologias extremistas está a crescer, confessa: “A minha preocupação é a polarização, tenho medo que a crescente retórica da extrema-direita leve a um aumento dos crimes de ódio e da desordem pública”.

Basu traça uma linha entre a retórica de extrema-direita e o extremismo de extrema direita mas garante que o facto de todo o discurso ser permitido é uma liberdade da qual usufruímos mas não sem consequências. “As palavras de ódio geram um ambiente mais permissivo para aqueles que querem levar a sua discussão ideológica a um nível mais sério”, disse ao “The Guardian”.

Quando o jornal lhe pediu exemplos, Basu disse: “Por exemplo a crença melodramática de que todo o país está a ser tomado pela lei sharia e que os homens asiáticos só pensam em casar com meninas novas.”

Neste momento, a força que Basu dirige tem 700 investigações ativas.