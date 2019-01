Polícia marroquina desmantela célula terrorista ligada ao Daesh

Os treze detidos, com idades entre 22 e 44 anos e vários deles já referenciados por delitos ligados ao terrorismo, eram residentes nas cidades costeiras de Casablanca, Mohammedia e Salé, além da cidade de Kalaat Sraghna, no interior do país

A polícia marroquina desmantelou esta quarta-feira uma célula terrorista, com treze membros, ligada ao autoproclamado Estado Islâmico (Daesh) em quatro cidades do país, anunciou o Ministério do Interior marroquino em comunicado.

Os treze detidos, com idades entre 22 e 44 anos e vários deles já referenciados por delitos ligados ao terrorismo, eram residentes nas cidades costeiras de Casablanca, Mohammedia e Salé, além da cidade de Kalaat Sraghna, no interior do país.

Em posse dos suspeitos estavam armas brancas, aparelhos eletrónicos e vários documentos de caráter extremista, incluindo uma carta na qual juravam fidelidade ao autoproclamado "califado" do EI e outro documento que incitava ao assassínio.

O Ministério referiu que os presos planeavam cometer "ataques à segurança das pessoas e da ordem pública", sem dar mais detalhes.

Numa entrevista recente à agência noticiosa EFE, o diretor do Departamento Central de Investigação Judicial (BCIJ, órgão contraterrorismo), Abdelhak Khiam, disse que os objetivos das inúmeras células desmanteladas pela BCIJ são sempre os mesmos: a sede da polícia, missões diplomáticas e hotéis ou locais de lazer considerados "símbolos da depravação".

No entanto, no caso da célula terrorista que foi desmantelada no final de dezembro, após o assassínio de duas turistas escandinavas no Alto Atlas de Marrocos, Khiam explicou que haviam planeado novas formas de ataques, como a igrejas, peregrinações de judeus e até atropelar multidões anónimas de turistas.