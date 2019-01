Empresas ativam planos de contingência para falta de acordo do Brexit

Um número crescente de empresas está a ativar planos de contingência para mitigar os riscos do Brexit sobretudo de uma saída sem acordo, com várias a anunciarem essa intenção nas últimas 24 horas, incluindo a centenária P&O Ferries.

A P&O, concessionária que fazem a travessia entre portos britânicos e franceses, vai passar a operar com bandeira cipriota, garantindo que fica sob a legislação europeia.

"Por razões operacionais e contabilísticas, concluímos que o melhor curso de ação é registar de novo os navios para navegarem todos sob a bandeira de Chipre", referiu esta quarta-feira a empresa fundada em 1837.

Também o grupo japonês Sony indicou que vai transferir a sede europeia de Londres para Amesterdão, garantindo que não sofre "perturbação quando o Reino Unido sair da UE".

Outras empresas, como as redes de lojas de equipamentos eletrónicos Dixons Carphone e de produtos para animais de estimação Pets at Home vão começar a intensificar o armazenamento de material para evitar potenciais perturbações na circulação de mercadorias importadas da UE, noticiou o diário "The Guardian".

Entretanto, a fabricante de aspiradores britânica Dyson, cujo fundador, o inventor britânico James Dyson, é um proeminente defensor do Brexit, revelou na terça-feira a transferência da sede para Singapura.

A decisão foi justificada como uma consequência da "crescente importância da Ásia" nos negócios da empresa, conhecida pelos aspiradores, secadores de mãos e ventiladores.

O diretor-executivo do grupo, Jim Rowan, garantiu, contudo, que a transferência da sede "não tem nada a ver com o Brexit", a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) marcada para o final de março, pois esta não terá "qualquer impacto" na atividade do grupo.

A Dyson já estava a desenvolver um carro elétrico naquele estado-cidade do sudoeste asiático, mas o anúncio foi inesperado porque a maioria da força de trabalho e estrutura está no Reino Unido, onde emprega cerca de 5.000 pessoas.

Esta quarta-feira, a Confederação da Indústria Britânica (CBI) divulgou que o indicador trimestral de confiança da indústria caiu para -23, o nível mais baixo desde julho de 2016.

A diretora-geral da entidade patronal, Carolyn Fairbarn, "alertou para a necessidade de o parlamento evitar "danos irreversíveis e restaurar a confiança dos empresários", bloqueando uma saída sem acordo.

O Parlamento votou na semana passada contra o Acordo de Saída do Reino Unido da UE negociado pelo governo com Bruxelas, agravando o risco de o país sair sem um acordo a 29 de março, data prevista para o Brexit.

O documento garante um período de transição que mantém o país no mercado único europeu até ao final de dezembro de 2020, ajudando as empresas a ajustar-se às condições de um novo acordo que será negociado entre as partes.