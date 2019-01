EUA. Três homens e um adolescente presos por envolvimento em conspiração contra comunidade islâmica

A pequena comunidade de Islamberg, formada principalmente por afroamericanos, foi fundada na cidade de Greece, no estado de Nova Iorque, por um clérigo paquistanês no final da década de 1980. Meios de comunicação de extrema-direita têm sugerido, sem fundamento, que se trata de um campo de treino para militantes islâmicos

Três homens e um adolescente foram presos esta terça-feira por envolvimento numa alegada conspiração contra a pequena comunidade islâmica de Islamberg, no estado de Nova Iorque.

O grupo é acusado de possuir bombas caseiras e armas de fogo e de planear atacar a comunidade. Os três homens serão presentes a tribunal esta quarta-feira.

Segundo os investigadores, o grupo fez pelo menos três engenhos explosivos improvisados, usando fita adesiva e grandes jarros e cilindros com pregos e outros projéteis. O material foi encontrado na casa do adolescente, de 16 anos. Mais de duas dezenas de armas de fogo também foram encontradas em vários outros locais.

Comunidade pacífica e amigável, dizem moradores

A investigação foi iniciada depois de comentários feitos pelo adolescente na escola, na sexta-feira, terem sido ouvidos por um colega.

A comunidade de Islamberg, formada sobretudo por afroamericanos, foi fundada na cidade de Greece por um clérigo paquistanês no final da década de 1980. Os moradores descrevem-na como uma comunidade pacífica e amigável. No entanto, meios de comunicação de extrema-direita têm sugerido, sem fundamento, que se trata de um campo de treino para militantes islâmicos.

Em 2017, um homem do Tennessee foi preso por ter planeado incendiar a mesquita da comunidade dois anos antes. Também em 2015, um homem do Arizona ameaçou a comunidade com um confronto armado.