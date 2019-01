Deputados da extrema-direita alemã abandonam homenagem a vítimas do nazismo

A maioria dos deputados do partido de extrema-direita alemão Alternativa para a Alemanha (AfD) abandonou o parlamento regional da Baviera durante uma homenagem às vítimas do nazismo.

Os deputados ao parlamento regional levantaram-se e abandonaram a câmara depois de uma sobrevivente do Holocausto, a antiga presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha Charlotte Knobloch, se ter dirigido a eles e afirmado que "esta suposta Alternativa para a Alemanha baseia a sua política no ódio e na discriminação".

Knobloch acusou o partido de "minimizar os crimes nazis" e de ter "ligações estreitas à extrema-direita".

Deputados dos outros partidos levantaram-se e aplaudiram a intervenção de Knobloch.

A presidente do parlamento bávaro, Ilse Aigner, sublinhou na sua intervenção a responsabilidade comum dos alemães pela sua história e afirmou que "quem é cego quanto ao passado, é cego quanto ao futuro".

A deputada social-democrata Ruth Müller escreveu no Twitter que os deputados da AfD "apenas aguentaram durante 52 minutos a homenagem", acrescentando: "Fizeram bem, nazis fora".